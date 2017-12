Se venden cohetes pese a prohibición

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque se trata de mercancía prohibida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los leoneses no tienen ni que salir de sus hogares para comprar artículos de pirotecnia.Por redes sociales como Facebook y WhatsApp, los interesados pueden pedir, incluso por mayoreo, la pirotecnia que deseen utilizar o vender.Como un negocio que deja ganancias al doble o triple de inversión, la comercialización de pirotecnia continúa en León, gracias a la popularidad que mantiene pese a los miles de accidente que provoca.En lo que va del año, de manera oficial, ningún incendio se ha adjudicado a la quema de este tipo de artículos; sin embargo, la constante quema de pastizales lleva a las autoridades de Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos a considerarlo como la posible causa.“Sí hemos tenido unos seis o siete accidentes que son en cuestión de que avientan cohetes y queman láminas en tejabanes, o caen en contacto con madera”, dijo el subteniente Francisco Ramírez, del cuerpo de Bomberos de León.Desde los años 80, el Reglamento para Mercados de León sólo permitía la venta de mercancías como cohetes, juegos pirotécnicos y similares en puestos temporales, ubicados en zonas designadas por Tesorería, de las que el Cuerpo de Bomberos permanecía atento.Con el aumento de ductos de gas en la zona urbana, así como de incidentes causados por estos artefactos, las medidas para controlar la venta se endurecieron con el paso de los años, especialmente tras el Domingo Negro, la explosión ocurrida en Celaya en septiembre de 1999.Dicha explosión, provocada por el abastecimiento clandestino de pólvora en la Central de Abastos de Celaya, cobró la vida de 72 personas y dejó más de 300 heridos.Tras aquella tragedia, el entonces gobernador del Estado, Ramón Martín Huerta, exhortó a los municipios a prohibir la distribución, venta y consumo de pirotecnia.Desde entonces, autoridades municipales y estatales se sumaron a las nacionales para efectuar operativos contra distribuidores y fabricantes.Al ser un tema considerado en la Ley nacional sobre armas y explosivos, las autoridades municipales pueden únicamente solicitar a los distribuidores la entrega voluntaria de la mercancía, pues es la PGR quien se encarga de la mercancía asegurada y las personas vinculadas a ella.Desde su jurisprudencia, Protección Civil inició un operativo el 27 de noviembre para detectar a quien almacena pirotecnia, atacando el problema de raíz y su distribución.Pese a las acciones ejercidas por los distintos órdenes gubernamentales, artículos de pirotecnia provenientes en su mayoría del Estado de México, continúan distribuyéndose por toda la ciudad, sin limitarse a zona alguna o a un giro de comercios para comprarles.Aunque toda venta de pirotecnia está prohibida, es común que en vialidades se ofrezcan luces de bengala, que si bien para muchos son inofensivas, poseen la suficiente pólvora comprimida para provocar quemaduras o incidentes, en especial si entran en contacto con materiales inflamables.Pedro es un vendedor ambulante que cada año se dedica a la comercialización de este tipo de productos, puesto que la ganancia que obtiene de ellos es el 50% del costo al público.Al igual que al menos una decena de vendedores ambulantes de la zona aledaña al mercado de La Soledad, en el centro de la ciudad, Pedro muestra a los peatones paquetes de luces de bengala que con más de 15 piezas, son vendidas a 10 pesos por tres paquetes.A quienes le preguntan por otro tipo de artículos de pirotecnia, les comenta desconocer dónde encontrarlos; sin embargo, tras la insistencia de clientes, termina accediendo a facilitar la compra de ellos.La mercancía que el ambulante denomina como novedosa, la obtiene de una cohetera en la zona de las Joyas, de la que es vecino, aunque ésta también puede conseguirla en el centro de la ciudad.Dos comercios establecidos sobre las calles Justo Sierra e Ignacio Comonfort, además de vender regalos y adornos navideños, son proveedores de cohetes en la zona.A través de ellos, gran parte de los ambulantes que durante el día comercializan las luces de bengala surten su mercancía en cuestión de minutos.Con la popularización de redes sociales, éstas se han vuelto un móvil para la venta de distintos artículos, entre ellos la pirotecnia.Autoridades han identificado este tipo de comportamientos y actuado sobre ellos desde años anteriores; no obstante, aún hay páginas que distribuyen este tipo de productos durante todo el año.Tal es el caso de “Venta de pirotecnia en León, Gto.”, página de Facebook creada desde 2015, y con casi 500 seguidores, permite la adquisición de manera sencilla de artículos de pirotecnia al mayoreo y menudeo.A través de ella, y el número de WhatsApp del administrador, desde cualquier zona de la ciudad e incluso del estado se pueden adquirir los productos que promociona, los cuales van desde las clásicas “Cebollitas”, hasta lo que se conoce como el “Grito de Satanás”, un artículo explosivo que en la misma página califican como altamente peligroso.Con servicio a domicilio sin costo adicional, Fabián, quien maneja la página y venta, lleva la mercancía que desde hace cinco años consigue con un familiar desde Irapuato y Tultepec, en el Estado de México.Aunque según asegura, los precios que maneja son superiores a los de otros distribuidores por la calidad que distribuye. El costo que estos tienen por mayoreo puede fácilmente duplicarse al vender por pieza.Ejemplo de ello son las “Cebollitas” y las variaciones de éstas en colores, que en bolsas de 100 y mil piezas adquieren precios de 39 y 225 pesos, respectivamente.De igual forma, una caja de 16 piezas de “Bob Esponja” vale alrededor de 85 pesos, en tanto que al público pueden venderse cada uno hasta a 12 pesos, dejando una ganancia a los distribuidores de siete pesos por pieza.Los conocidos como “Memin” se venden a mayoreo de 50 piezas a 100 pesos, mientras que uno sólo puede venderse hasta en cinco pesos, por lo que vendiendo apenas 20 de ellos la inversión es recuperada.Los “Baloncitos” u “Hormigueros”, así como los “Torbellinos” son otros de los artefactos que mayor ganancia dejan al venderse por pieza, además de que su popularidad facilita su venta entre los menores, que son quienes en gran parte activan los negocios minoristas.“Te conviene llevar de éstos, para moverlos rápido, porque empieza por los niños, y los niños siempre traen como dos o cinco pesos, ya cuando van con el papá es cuando se mueven los más grandes”, contó.“Le das una ‘Cebollita’ a un niño y ese niño va a ir con sus amigos y le van a preguntar dónde lo consiguió y así van a ir llegando, se empieza a correr la voz, y rápido, de un día a otro, tienes tu clientela”, explicó el joven.La facilidad con que la mercancía es vendida fue comprobada cuando aun sin mostrarles de manera directa los artículos en un estacionamiento, personas se acercaron a ver lo que ofrecían y a tomar contacto del distribuidor.Aun cuando conoce historias de clientes que han dañado teléfonos públicos, e incluso una cabaña, Fabián considera que la peligrosidad de estos artícu-es baja, pues los ve como artículos de entretenimiento.Mauricio Gonzáles, estudiante de la Secundaria Técnica No. 1, consumía estos artefactos hasta hace unos años, cuando encendiendo una “Cebollita” se quemó la mano.El incidente no pasó a mayores, pero el regaño de sus padres y el dolor de la quemadura evitaron que en los años siguientes Mauricio continuara comprando cohetes en domicilios privados.“Antes sí prendía, ahorita ya no me llama la atención… Lo que pasó es que prendí la ‘cebollita’ y se me quedó como pegada en la mano, entonces no la pude soltar cuando se prendió toda”, dijo el adolescente.Teresa Sánchez, una joven de la colonia León ll, recuerda cómo años atrás encendía también algunos cohetes, que aunque eran de su agrado, los ve ahora como algo peligroso.Coincidiendo con la joven, la señora Araceli Arenas, de la comunidad El Resplandor, asegura cuidar que sus hijas no jueguen con ese tipo de artefactos que, en sus condiciones, pueden provocar fácilmente un accidente al encender los pastizales que les rodean.