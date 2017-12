ROMERO AZUL, NO

Publicidad

El senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, declinó de su aspiración presidencial refrendando su militancia azul, pero no sin dejar de lamentar un proceso interno que no tiene condiciones equitativas.ROMERO PRI, LISTOEn la otra cancha su hermano, el priísta José Luis, se muerde las uñas en espera del dedazo para la candidatura a Gobernador. Joaquín López Dóriga lo mencionó como el elegido. Nada aún confirmado.EN LA TRINCHERAJuan Carlos sigue creyendo en la coalición “Por México al Frente” y José Luis en su amigo Pepe Meade. Dos visiones en una misma familia, y ambas tendrán mucho que aportar.En el PRI de Guanajuato todo es tensa calma. Nadie se mueve. Esperan el dedazo tricolor. José Luis Romero dice no tener noticia de, como lo escribió López Dóriga, ser la “sorpresa” tricolor. El senador Miguel Ángel Chico confirma que se mantiene en la lucha, mientras su homólogo Gerardo Sánchez cuentan que está reservado y no ha enviado señales para ningún sentido ni a su equipo más cercano.El exalcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, se sumó al apoyo de Romero Hicks y dijo en redes: “Será una buena decisión del CEN para contender, es inteligente, experimentado y con alianzas sólidas. Deberá acompañarse con una mujer a la senaduría que dé confianza y con posicionamiento”.Y Mausita Chico fortalece el posicionamiento de su esposo, Miguel Ángel, y estos días estuvo en León, Silao, Celaya, Salamanca, para dar apoyos de huertos de traspatio a través de Nuestro Guanajuato A.C.El PRI de Guanajuato hoy está convocando a su Comisión Política Permanente para tomar protesta a sus integrantes, pero además para aprobar algo importante: el acuerdo para determinar el género para los distritos locales y alcaldías. Además de cuáles municipios se elegirán mediante Convención de Delegados y qué otra mitad con lo que defina una Comisión para la Postulación de Candidaturas.Es decir, hoy sabremos si en León, Irapuato, Celaya y el resto habrá candidatos hombres o mujeres, ya el otro año serán los agarrones por los nombres y apellidos, pero esto ya irá definiendo varias cosas. En el caso particular de León es una incógnita, la baraja está más que corta y ninguno aparece hoy con la suficiente fuerza de enfrentar a la maquinaria azul, aunque ésta no se encuentre en un buen momento.Otro tema importante en la agenda es el nombramiento de la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas. Hay que estar atentos a los nombres y equilibrios de ese órgano por donde pasará la mitad de las designaciones tanto para los candidatos a las alcaldías como para las diputaciones locales.También hoy aprueban las plataformas electorales que deben adoptar en campañas los candidatos. Aunque luego la gran mayoría de ellos ni las lean y terminen en la calle prometiendo puras ocurrencias.La Comisión Permanente la integran 100, entre ellos: Miguel Ángel Chico, Gerardo Sánchez, Yulma Rocha, Arcelia González, Lupita Velázquez, Jorge Luis Martínez, Sergio Santibáñez, Pepe Pedroza, Pepe Chuy Padilla, Bárbara Botello, Denny Méndez, Gerardo Zavala, Salvador Ramírez, Roberto Vallejo, Guillermo Ruiz, Édgar Castro, Hugo Varela, Claudia Navarrete, Verónica García, etc, etc.El alcalde Héctor López se mantiene con la mano levantada para ser considerado otra vez candidato por su partido. No tiene todavía una señal irrefutable de que así sea, pero tampoco de que no, así que se va a pasar las fiestas navideñas con la incertidumbre de que enero será definitivo, y que todo puede pasar.Por lo pronto ya hace planes a futuro en la política. De entrada hizo ayer una aceptación implícita de que el llamado “dream team” del Cabildo azul, por la inclusión de perfiles en su mayoría no panistas y empresariales, no le resultó como esperaba. Y si tiene otra chance, dice: “Necesito un Ayuntamiento más equilibrado entre la orientación de negocios y política, e involucrar al Ayuntamiento más panistas”.Como nunca el PAN contó con 11 de los 15 espacios del Ayuntamiento. De esos únicamente cinco tienen credencial de militantes activos azules: el alcalde Héctor López; los síndicos Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala y los regidores José Luis Manrique y Ana Esquivel. Otros no tienen credencial pero son panistas de corazón, como Betty Yamamoto y Jorge Cabrera, los otros fueron invitados a servir.Panistas o no casi todos los que llegaron con Héctor se anotaron ante el IEEG con aspiración de repetir. Sólo Carlos Medina, Federico Zermeño y José Luis Manrique se descartaron para otro periodo en el Ayuntamiento. Luis Ernesto Ayala, Chava Sánchez, Alejandra Alaniz, Ana Carpio, Betty Yamamoto, Ana Esquivel y Jorge Cabrera están puestos, la mayoría de ellos van sí y sólo si es Héctor otra vez.El bloque de oposición no piensa repetir en el Ayuntamiento. Los regidores del PRI, Chava Ramírez y Norma López, son opciones a candidaturas a diputaciones; y el dirigente estatal y regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, está ‘más puesto que un calcetín’ para ir tras la candidatura a la Alcaldía.Para ocupar un interinato, si Héctor pide licencia, hay de tres sopas: escoger alguien del mismo Ayuntamiento (el de experiencia es Luis Ernesto Ayala, exalcalde); alguien del gabinete (no se ven perfiles) o bien una persona externa (es temprano para poner nombres sobre la mesa). Ya lo veremos.El Alcalde dijo ayer en un desayuno de fin de año con medios de comunicación que no descarta hacer más cambios en su gabinete y que tiene identificadas las áreas a reforzar; un discurso apegado al librito, mal haría en decir que no habrá cambios, ahora que, si de verdad piensa hacerlos, pues que sea ya. Una vez más la gran incógnita es ¿se atreverá a dar un golpe de timón de última hora en Seguridad?El gobernador Miguel Márquez se sumó ayer al exhorto del Consejo Nacional de Seguridad Pública al Congreso de la Unión para aprobar las reformas legales que establezcan prisión preventiva de oficio a quienes se les siga un proceso penal por portación de armas de fuego y/o por robo de hidrocarburos.En la reunión del Consejo de Seguridad, en la que estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto, se aprobaron los acuerdos presentados por Márquez Márquez para la elaboración de una Norma Técnica de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), y para implementar un protocolo nacional en el proceso de investigación del Sistema Penal.