Matan a gerente del ‘Flamingos’

El gerente del centro nocturno “Flamingos”, ubicado en el bulevar Paseo de los Insurgentes casi esquina con bulevar Juan Alonso de Torres, fue asesinado de al menos un disparo en el pecho.Se presume que podría tratarse de un asalto y aunque no fue confirmado, autoridades tienen esa principal línea de investigación.Su cuerpo fue encontrado por vecinos que salieron de sus casas tras escuchar los disparos.El hecho sucedió a las 5:15 de la madrugada de ayer sobre Jerez de la Luz y Jerez de Cartagena de la colonia Valle de Jerez.La madrugada de ayer José Luis Rodríguez Fonseca, de 50 años, salió del lugar después de laborar y condujo en su camioneta Saveiro blanca con rumbo a su casa.“La esposa mencionó que después de trabajar se iba director a su casa, no hacía otras paradas y desconoce qué fue lo que haya causado el ataque”, informó el director de Averiguaciones Previas, Jesús Aguilera Saldaña.José Luis entró hacia la calle Jerez de la Luz, lo que sucedió durante esos minutos no se sabe aún, pero alrededor de las 5:15 de la madrugada, los vecinos escucharon ruido y disparos.Al salir sólo vieron a varios hombres que se subieron a un Platina blanco y escaparon.Algunos de los vecinos se acercaron a la camioneta de José Luis, el vidrio del lado del conductor estaba roto y en el brazo izquierdo tenía una herida.Llamaron de inmediato al Sistema Único de Emergencia (911), y pidieron ayuda de la Policía Municipal.Los oficiales que arribaron encontraron a José Luis sin signos vitales, por lo que acordonaron el área para evitar que algún indicio fuera contaminado.Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios acudieron a la escena para iniciar con la indagatoria.Se presume que el crimen sucedió por un asalto, ya que al parecer el gerente del centro nocturno cada noche llegaba a casa con el dinero de las ventas y la madrugada de ayer no le fue encontrado nada.Sin embargo, el Ministerio Público va iniciando la investigación y aunque no confirmaron si se trató de un asalto, no descartan esa línea de investigación.El cuerpo de José Luis fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), para trasladarlo al anfiteatro y practicarle la necropsia de ley que confirma el número de lesiones que presentó.La camioneta la remolcó una grúa para enviarla a una pensión, luego de que peritos levantaron indicios que los ayudará a obtener más datos del crimen.