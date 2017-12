Muere apuñalado en la Killian

Publicidad



Es un hombre de entre 40 y 45 años de edad, complexión robusta, tez morena, cabello negro y lacio, ojos café, boca y labios medianos.

El hecho se registró a las 4 de la madrugada de ayer sobre la calle Fray Daniel Mireles esquina con la calle Tepic de la colonia Killian II Sección.Vecinos fueron los que reportaron al Sistema Único de Emergencia (911), el cuerpo de un hombre herido en dicho cruce.Oficiales de la Policía Municipal arribaron pronto a esa esquina y encontraron a un hombre de entre 40 y 45 años, que al llamarlo no les respondió.Los policías delimitaron la zona para evitar que alguna evidencia fuera contaminada.Agentes de Investigación Criminal (AIC), acudieron a la escena y levantaron indicios para darle seguimiento al hecho.Autoridades dijeron no tener datos de cómo fue agredida la víctima, ya que no hay información que compruebe que fuera atacado en una riña u otro motivo.El cuerpo del hombre fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo), para llevarlo al anfiteatro donde se le practicó la necropsia de ley.Hasta ayer no se confirmó de manera oficial si presentó sólo esa lesión o más heridas.Vestía una camisa gris, chamarra y pantalón en color negro, así como zapatos en negro con blanco