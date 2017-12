Especulan en el PRI con la candidatura

Publicidad

Mientras el senador Gerardo Sánchez García tiene el plan de retirarse al descanso si no resulta favorecido como candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Chico Herrera espera que haya una definición de parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en relación a la convocatoria, hasta entonces no se descarta.Y es que en columnas políticas nacionales surgió la información de que el candidato que designará al CEN será José Luis Romero Hicks, presidente de la fundación Colosio y quien este viernes acudió al Comité Directivo Estatal como integrante de la Comisión Política Permanente.A la reunión asistió también el senador Gerardo Sánchez García y fue convocado Miguel Ángel Chico Herrera, sin embargo, este último no participó debido a compromisos previamente agendados. Aunque aceptó que fue convocado.Al concluir la reunión que fue privada, Gerardo Sánchez fue cuestionado sobre si no fuera electo como candidato cuales serían sus planes y si daría su apoyo a quien fuera favorecido, a lo que respondió: “por supuesto”.“No pada nada, no pasa nada, me voy a mi casa, así de sencillo”, añadió.Refirió que si la definición del CEN no lo favoreciera apoyaría a otro candidato y que su plan sería el retiro a su casa para descansar. Además descartó que pudiera darse una rebelión en el partido de no resultar él ganador.“La rebelión la hemos hecho por la vía institucional ganando los espacios democráticamente, los espacios que tiene el partido, los órganos de decisión que tiene el partido con la participación y la incorporación de todos los priistas, de manera que hoy tenemos que dar la lucha de cara a una realidad que vivimos y tomando en consideración el sentimiento de los priistas”, dijo.Por su parte, el también aspirante a la candidatura, el senador Miguel Ángel Chico, señaló que aunque son columnas serías las que manejan a José Luis Romero como el candidato ya definido, señaló que hasta que no se emita la convocatoria no hay nada definido.El legislador se negó a descartarse como candidato, pues aseguró que en otras columnas se ha manejado su nombre también y que eso no quiere decir que él será el elegido.“No me estoy descartando al contrario yo sigo en la posibilidad, yo sigo en mi aspiración y ya viniendo los tiempos, las decisiones tomaremos las decisiones, pero ahí está mi trabajo parlamentario, presidente de dos comisiones hay otros columnistas que ya han barajado mi nombre y eso no quiere decir que ya yo sea el candidato del partido”, concluyó.José Luis Romero Hicks fue cuidadoso sobre el tema de la designación del candidato a la Gubernatura y sólo dijo sentir agrado de que se le mencione para una cartera tan importante, pero aseguró que esperará la definición por parte del CEN.“Yo creo que como ser humano siempre es muy grato que los mencionen a uno sobre todo para carteras tan importantes como las que se me ha mencionado, sin embargo, yo estoy a la espera de los tiempos de mi partido. Lo he venido diciendo sistemáticamente y vamos a esperar a la convocatoria, los términos de la convocatoria, tomar las decisiones”, enfatizó.El dirigente del PRI, Santiago García López, anunció previamente que el 12 de diciembre sería publicada la convocatoria pero esto no ocurrió en la fecha señalada y hasta la fecha no ha ocurrido, tampoco hay un día determinado para que pudiera publicarse.El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Santiago García López, informó que el partido solicitó otro plazo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para entregar la convocatoria para la elección de candidato a Gobernador, cuya fecha vence el 26 de diciembre.Recordó que la definición de la convocatoria corresponde al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de hecho, aseguró que ya hay avances importantes con relación al tema, pero también pidió tomar en cuenta que a nivel nacional hay otros estados en los que falta tomar también esta misma definición.“Volvimos a solicitar una ampliación al órgano electoral para el 26 de diciembre, nosotros esperamos que el Comité Ejecutivo Nacional trae pendientes varios procesos de convocatorias gobernador, no es el único estado hay todavía cinco pendientes, sin embargo, esperamos que el próximo martes ya finalmente se emita”, dijo.García López anunció previamente que el 12 de diciembre sería publicada la convocatoria pero esto no ocurrió en la fecha señalada y hasta la fecha no ha ocurrido, tampoco hay un día determinado para que pudiera publicarse.“Nosotros hemos tenido charlas, acercamientos con el Comité Ejecutivo Nacional y nos comentan que ya va muy avanzada”, refirió el líder estatal del PRI.Sin embargo, el CEN podría llevarse la definición hasta los primeros días de febrero cuando se tiene previsto el registro de candidatos de manera formal ante el órgano electoral, ya que por el momento el PRI no está obligado informar sobre la convocatoria, pues ya cumplió con notificación del método para este cargo.