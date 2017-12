IMSS trabajará en Navidad y Año Nuevo

Publicidad



Resaltó la importancia de poner especial cuidado en los menores de edad y adultos mayores para evitar accidentes que pongan en riesgo su salud e incluso la vida. Exhortó a conductores de vehículos a no manejar cansados ni en estado de ebriedad, a fin de evitar accidentes en la ciudad y carreteros.

Los servicios deen las, de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (),El delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Andrés Santibáñez Vázquez, recomendó a la población que, en caso de salir de la ciudad de residencia, llevar consigo las cartillas médicas propia y de la familia y/o acompañantes, para que, de requerirlo, puedan recibir atención médica en cualquier Unidad Médica del IMSS del país, si se presentase alguna urgencia.Por último, recomendó a los pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas no excederse en el consumo de alimentos y bebidas, así como no descuidar sus tratamientos médicos para no sufrir algún descontrol en la salud.