'No me dejaron ayudar': Medina

Publicidad



“He insistido y no hasta el cansancio, porque no me cansé, trabajé por ganarme el derecho de ayudar, cuando estás opinando y no es que seas de apellido contreras ni que seas alguien que está en contra de algo, sino porque me gusta discutir los temas. Simplemente creo que las cosas, las impulsé hasta donde pude, hasta donde tuve eco y hasta donde tuve oídos”, reveló el ex gobernador Carlos Medina Plascencia en entrevista con AM.



“Una noche me llama Héctor, me dice oye me dice el Gobernador que yo soy el candidato si tú vas de síndico y ahí empezó el asunto, pero en se momento ante la situación del municipio había que volver a limpiar la casa, porque yo creo que un partido político se ve en dificultad cuando se divide y de una buen a medida eso influyó en 2012 para que perdiéramos la alcaldía”, recordó Medina, cuando emprendió su trabajo como segundo síndico del Ayuntamiento.



“Las modificaciones al reglamento de Adquisiciones del voto de los integrantes ciudadanos, es diferente cuando solo opinaban y ahora votan y vemos la diferencia en su involucramiento y en su compromiso. Se avanzó bastante en la parte de transparencia, ahorro de dinero de recursos, obra pública, adquisiciones, dieron cuenta de debates”, recordó.



“Desde el inicio yo veía que unos temas se nos iba a complicar. Se necesita información para generar un sistema de inteligencia de seguridad, si no tienes información cómo vas a actuar, cómo vas a hacer más efectivo la reacción y entonces eso ha sido una discusión de toda la vida, de todo el tiempo”



“Aquí vinieron los de modelo Tijuana y, ¿qué pasó? Nada. No he dejado de insistir tampoco es que me vaya y les diga hay se ven”, aclaró.



“Directamente no, ni era presidente de la Comisión de Gobierno, ni tampoco el presidente municipal. Desde mi punto de vista no he sido omiso, ni me quedé callado, he señalado lo que debe señalar, se pudieron hacer otras cosas claro”.



“Las ha tomado el Gobierno del Estado, como la de las casas de empeño para tener un registro de las personas que llegan. El gobernador está muy sensible a eso y hay una área de oportunidad, qué es en un momento dado lo que pueda funcionar”, adelantó.



“A ver construido en conocimiento, mis capacidades en lo que ha sido mi dedicación y mis aportaciones aunque unas de ellas simplemente cayeron en el vacío, pero eso no me debe generar frustración”, despidió Medina, su trabajo y crítica al Gobierno Municipal.



“Yo no estoy buscando cargo público, ni me estoy promocionado ni estoy haciendo nada, que se haya especulado es otra cosa.



“Hoy mismo (jueves) me detuvo una señora en la plaza , luego me detuvieron más adelante y no me mencionaron que por la calle pavimentadame recuerda la gente, y es lo que no entienden los políticos y no es por los tanto millones de pesos. Va en función del proceso cívico político, el proceso educativo y por eso si te van a trascender”, aconsejó a los políticos y aspirantes rumbo al 2018.



“Debo reconocerle a Ricardo que lo que daban por muerto está más vivo y que el esfuerzo del frente es importante, y me preocupa la demagogia de “Chávez Obrador”, es un riesgo el populismo por que la agente está desencantada”, advirtió el panista.



“No puedo hablar de alguna especulación mientras no veamos cómo se va a manejar el frente en el estado y a nivel nacional. No me enfrascaré en ninguno de los tres que han dicho; ni Fernando, Diego, ni Luis Alberto, tienen su aspiración de llegar a tener esa tarea y en su momento daremos opinión. Estaré como panista viendo como contribuir”, adelantó Medina Plascencia.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Honesto, directo y seguro de su última decisión, Carlos Medina Plascencia hasta hace unos días síndico del Ayuntamiento Leonés reveló la razón de su salida: no lo escucharon y le impidieron ayudar en el proyecto de gobierno.Sus constantes propuestas en materia de seguridad incomodaron a muchos integrantes de la administración y lo llevaron a decidir retirarse, con la promesa de quedarse cerca por si ocupan ayuda.Aunque el ingeniero había prometido a su familia no volver al servicio público, una llamada en 2015 cambió su decisión.Medina tuvo que presidir los asuntos de compras y movimiento de dinero en el municipio; Comité de Adquisiciones y Hacienda donde dice tuvo mucho para hacer.Pero no corrió con la misma suerte en el tema de seguridad,propuso retomar la plataforma del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM ) hasta traer expertos.Contó que este año gestionó una visita a Huixquilucan para que conocieran el uso del programa, pero solo quedó en una visita.La propuesta del regidor Sergio Contreras Guerrero de separar las comisiones de Gobierno y Seguridad la apoyó Medina, pero no pasó.Y como lo hizo en una sesión de Ayuntamiento, Plascencia insistió;” (El Secretario de Seguridad Pública) No tiene ni la capacidad ni la competencia”, no así de José Carlos Ramos Ramos, director de la Policía.Ingeniero, ¿se va entonces en el peor momento de muertes y violencia en el municipio?, preguntó AM.El Gobernador Miguel Márquez Márquez ya tuvo interés en las propuestas de seguridad de Medina Plascencia por lo que éste, no descartó proyectos a futuro en el tema.Pero pese al interés reconocer que falta trabajo efectivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato ( PGJE).Como segundo síndico, vivió su último día el pasado jueves, presidiendo Comité de Adquisiciones en compañía de quien queda en su lugar, el empresario Roberto Novoa Toscano.Previo al comité presentó a Novoa con los integrantes del comité panistas; Ana María Carpio Mendoza, Federico Zermeño y Jorge Arturo Cabrera González.Y tras dos años dos meses de estar en la administración, señaló irse conforme con el trabajo realizado.A Carlos Medina Plascencia ya no le interesa estar en el servicio público en 2018, pero si Acción Nacional (PAN) lo invita, podría considerarlo.Seguro de que el “Frente Por Guanajuato“ es un buen proyecto, no define su preferencia por los azules que ya se destaparon; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Fernando Torres Graciano y Luis Alberto Villareal.Sí he hablado con la dirigencia y he tenido comunicación con el Gobernador, la pelota no está en mi cancha. ¿Me ocupan? díganme pa´ qué y ya veremos”, platicó el ex síndico, ex gobernador y ex alcalde a am en entrevista.En un análisis, Medina recuerda que fue Alcalde a los 33 años y no fueron las obras, ni las inversiones millonarias las que hacen a la fecha, que los ciudadanos lo detengan en la calle y recuerden su trabajo.Tras la visita a León del precandidato del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés aseguró que pese a las dudas con el proyecto, confía en que gane contra Andrés Manuel López Obrador, pues ante la desconfianza de la gente con la política, es peligroso.Carlos Medina se negó a hablar sobre la preferencia a alguno de los tres aspirantes guanajuatenses a dirigir el estado, ya que dice un abanderado ciudadano no estaría mal.Aunque con duda, no ve interés de participar de cerca con algún candidato o en campaña, pero “amenaza” estar cerca rumbo al 2018.