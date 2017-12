Sentencian a homicida de maestra y sus 2 hijos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El responsable de la muerte de la maestra Liliana Saavedra Ríos y sus dos hijos fue sentenciado a tres años y cuatro meses en semilibertad.El accidente ocurrió la tarde del 16 de abril en el cruce de los bulevares Juan José Torres Landa y Océano Atlántico de la colonia Santa María del Granjeno.La sentencia se obtuvo por procedimiento abreviado; es decir, Cristóbal Cruz Anguiano confesó el hecho además de que la parte ofendida aceptó su confesión y la sentencia que se le dictó.Así lo informó el director de Averiguaciones Previas, Jesús Aguilera Saldaña y mencionó que desde el jueves Cristóbal está en semilibertad.Sólo los fines de semana se internará en el Cereso mientras que entre semana disfrutará con su familia.Cabe recordar que esta tragedia familiar paralizó a la ciudad entera, algunos mostraron su a apoyo a la familia de las víctimas, otros en cambio estaban a favor de Cristóbal para obtener su libertad por ser un hecho culposo (no intencional).Lilivet Saavedra y Ernesto Collazo González tenían su hogar en la colonia Cumbres de la Pradera, a aproximadamente 10 minutos de donde ocurrió la tragedia.La familia viajaba en un auto Gol blanco; Lilivet iba en el asiento del copiloto, su esposo Ernesto conducía y los pequeños de aproximadamente 3 y 8 años de edad, en sus asientos para niños. Todos llevaban puesto el cinturón de seguridad.Según testigos, la familia Collazo Saavedra viajaba en su auto sobre la calle Océano Atlántico y al incorporarse al Torres Landa, con rumbo al bulevar Francisco Villa, ocurrió el accidente.Por ese bulevar, hacia Walmart, Cristóbal Cruz Anguiano, de 41 años, conducía su camioneta Ford blanca en compañía de su esposa.Dentro de la confesión de Cristóbal estuvo aceptar que se pasó el rojo del semáforo.“Se me puso el rojo, pero no pensé en lo que provocaría”, fue su declaración final en la audiencia de su sentencia.Lilivet y sus pequeños hijos fallecieron, mientras que su esposo Ernesto Collazo fue hospitalizado por varias semanas.Después de 8 meses de estar en reclusión, de presentar testigos, videos, evidencias y declaraciones; la familia de Lilivet ha tenido una respuesta.Cristóbal Cruz Anguiano fue sentenciado a 3 años y 4 meses de semilibertad; además de que pagó 15 mil pesos con motivo de su libertad personal, un millón 131 mil pesos como reparación del daño y un millón más en una propiedad hipotecada.Hizo el pago de los gastos médicos y funerarios, pero esto no es lo que la familia quería.“Con este tipo de sentencias lo único que nos dicen es que puedes ir matando por la vida, te declaras culpable y sales”, expresó Samanta, hermana de Lilivet.Samanta declaró que su familia tuvo que acceder a dicha sentencia o de lo contrario Cristóbal habría quedado en completa libertad y sin antecedentes penales.“No había más opción, las leyes estaban a su favor; había muchos testigos que declararon, estaban las pruebas psicológicas de todos nosotros, está el daño que nos causó, el daño físico y psicológico de mi cuñado y aun así tiene derecho a la libertad”, protestó Samanta.El máximo que Cristóbal podría recibir de sentencia, eran 5 años, pero debido a que confesó su sentencia fue menor.“Espero que con esto mucha gente recapacite y tome conciencia de lo que puede suceder, arrebatan la vida de las personas por una imprudencia, no nos interesan los centavos, pero ¿El hueco que nos deja cómo se recupera?”, finalizó Samanta.