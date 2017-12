Ofrece López Obrador diálogo con el crimen

Publicidad

El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador se abrió a la posibilidad de entablar un diálogo con integrantes del crimen organizado a fin de explorar soluciones alternativas al problema de la violencia para alcanzar la paz.A pregunta expresa después de un mitin en Hidalgo, el precandidato de la coalición Morena-PES-PT reiteró que la política de combate militar a la delincuencia no ha funcionado, sino que, por el contrario, ha exacerbado la violencia en el País.¿Se puede dialogar con las bandas del crimen organizado?, se le cuestionó.“Se puede dialogar con todos, hay que buscar el diálogo y hay que buscar que se termine la guerra y que se garantice la paz. Ya no se puede seguir con lo mismo, es muy doloroso que todos los días haya asesinatos, 76 homicidios diarios; cada vez es más grave la situación, ya lleva tiempo y esa estrategia no ha funcionado”, dijo el tabasqueño.López Obrador subrayó que la amnistía a infractores de la ley que busquen readaptarse es sólo una de varias propuestas incluidas en un plan integral de seguridad, que dará a conocer en enero.Cuando habla de diálogo, ¿está hablando, como dicen algunos analistas, de pactar con criminales?, se le insistió.“Estamos hablando de tratar el asunto sin cortapisas, no ocultar nada, buscar todas las opciones, todas las alternativas, explorar todo lo que sea bueno para garantizar la paz.“Incluye, como ya lo expresé, lo de la amnistía, pero no quiero que se malinterprete, porque mis adversarios están pensando que lo único que estoy proponiendo es eso y no, es un plan integral”, expuso el morenista.El aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia” reiteró que propondrá la creación de una Guardia Nacional que integre en un solo cuerpo a los elementos policiacos y de las Fuerzas Armadas.La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó ayer emitir medidas cautelares en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador por difundir en internet su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.Dicha instancia resolvió una queja presentada por una ciudadana, quien acusó al tabasqueño de incurrir en actos anticipados de campaña y violentar el principio de equidad en la contienda por difundir su Proyecto a través de Internet.No obstante, los consejeros Adriana Favela, Benito Nacif y Claudia Zavala, integrantes de la Comisión de Quejas, expusieron que en internet debe privilegiarse la libertad de expresión, además de que para acceder a contenidos en la web debe haber voluntad de los mismos usuarios.Los consejeros detallaron que, asimismo, no se acreditó que el Proyecto de Nación de López Obrador fuera difundido en otros medios de comunicación.