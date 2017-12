Tenía operador empresa para servicios falsos

Publicidad

y a quien vincularon anoche por peculado agravado, tenía su propia empresa de prestación de servicios falsos para aeronaves del Gobierno de Chihuahua.El año pasado, realizó el contrato apócrifo SH/DA/067/2016 con su empresaa través de la Secretaría de Hacienda de la Administración del ex Gobernador César Duarte.El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, durante la audiencia celebrada en la sala 1 de la Ciudad Judicial, reveló que le pagaron 4 millones de pesos para la elaboración de manuales de procedimientos en tierra y protección civil para las aeronaves y helicópteros de Gobierno del Estado.Sin embargo, los servicios nunca se prestaron.De acuerdo con la acusación, además de este contrato falso, el ex senador simuló otros cuatro para la supuesta prestación de servicios para la Secretaría de Educación Pública.El Ministerio Público indicó que el imputado se confabuló para saquear los recursos federales destinados para programas educativos en la entidad, a través de la simulación.Para ello, fingieron la realización de dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de adjudicación directa, contratos con sus respectivos pagos y facturación.La Fiscalía presentó testimoniales que señalaron que Gutiérrez determinó las empresas con las que se hicieron los contratos para el desvío de los recursos, en complicidad con el propio Duarte y otros ex funcionarios estatales (actualmente vinculados a proceso o sentenciados por estos mismos hechos).Durante diciembre del 2015 y octubre del 2016, se realizaron los siguientes contratos apócrifos a través de la Secretaría de Hacienda: SH/AD078/2016, con la empresa Servicios y Asesorías SAMEX, S. C. por la cantidad de 55 millones de pesos; SH/AD/079/2016, a través de la moral Servicios y Asesorías SINNAX, S.A. de C.V., también por 55 millones de pesos; SH/DA/080/2016, mediante Servicios y Asesorías SISAS, S.A. de C.V. por 46 millones de pesos y el SH/DA/077/2016, con la empresa 'Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., por la cantidad de 90 millones de pesos.Por estos cuatro contratos, más el realizado por su empresa "Jet Combustibles S.A. de C.V.", el Juez de Control de Chihuahua Octavio Armando Rodríguez Gaytán lo vinculó anoche a proceso penal por peculado agravado, al figurar como probable responsable del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua.El Juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y le impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva, la cual cumplirá en el Cereso Estatal 1 en el Municipio de Aquiles Serdán.El ex secretario del CEN del PRI fue capturado la tarde del miércoles en la ciudad de Saltillo, Coahuila, mediante una orden de aprehensión y puesto a disposición del Juez de Control.