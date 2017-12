Publicidad

El director ejecutivo de Ford se disculpó con empleados de dos plantas en Chicago, después de la publicación de un artículo de supuestos abusos y acoso sexual hacia ellos.The New York Times publicó el artículo con el maltrato hacia mujeres empleadas en la fábrica en los años 90.Un 70% de los trabajadores actuales denunciaron que sufren de un trato hostil.Ford instauró políticas para cambiar la cultura de la empresa.Según The New York Times, Ford ha dado largas para sancionar a los culpables.Con información de: El Economista.