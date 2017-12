Por culpa de Trump, el dólar noquea al peso

Publicidad

El dólar al menudeo llegó a los 20 pesos en la ventanilla de los bancos, cifra 25 centavos superior al cierre de ayer jueves, alcanzando su mayor nivel desde el 9 de marzo pasado, colocándose nuevamente como una de las divisas de mayores pérdidas al comienzo de la jornada.El presidente Donald Trump firmó el día de hoy la reforma fiscal que cuenta con participantes que evalúan la profundidad de los efectos de dicha reforma y cifras económicas de ese país.La debilidad del peso de esta mañana está relacionada a una baja liquidez en el mercado cambiario y un deterioro del apetito por riesgo en los mercados financieros a nivel global, pues en Europa los mercados de capitales muestran pérdidas a esta hora, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de banco Base.Se destaca el IBEX 35 de España que pierde 1.2%, tras el triunfo de los grupos separatistas que conformarán cerca del 52% del Parlamento catalán. En respuesta a los resultados, el ejecutivo de España, Mariano Rajoy, declaró que sólo dialogará dentro de la ley, en un esfuerzo por dejar claro que una Cataluña independiente no está dentro de las posibilidades del gobierno que todavía está por formarse.Los resultados de las elecciones parlamentarias de ayer en Cataluña, generan nerviosismo particularmente en Europa, en donde en los últimos años ha resurgido un sentimiento independentista en varias regiones, poniendo en riesgo el proyecto de integración de la Unión Europea.Aunque la noticia es poco relevante para los participantes del mercado en México, el peso se puede mover a la par de la mayoría de las divisas de economías emergentes debido a la escasez de noticias e información económica de relevancia durante la sesión, explicó la especialista de banco Base.Después del peso, la divisa más depreciada entre los principales cruces es el real brasileño que pierde 0.39%, seguida del dólar canadiense con una depreciación de 0.23%. Le sigue el euro con una depreciación de 0.19%, cotizando en 1.1851 dólares por euro.Cabe agregar que esta mañana el dólar también se fortaleció moderadamente tras la publicación de indicadores económicos favorables para Estados Unidos. Durante noviembre, el consumo privado creció a una tasa mensual de 0.6%, superando la expectativa de un crecimiento de 0.3%; por su parte, los pedidos de bienes durables en su dato preliminar registraron un crecimiento mensual de 1.3%, luego de mostrar una contracción de 0.4% en octubre. Esta mañana el índice ponderado del dólar muestra un avance de 0.12%.En los mercados al mayoreo el tipo de cambio se arriba de los 19.70 pesos por dólar. El peso continúa vulnerable a noticias relacionadas con la política interna rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, por lo que no se descartan periodos de mayor volatilidad, concluyó Gabriela Siller.El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes el recorte de impuestos de 1.5 billones de dólares aprobado por el Congreso esta semana.Trump dijo que pensaba firmar la ley hasta enero en una ceremonia, pero adelantó el proceso después de ver un noticiero matutino."Iba a esperar a una firma formal en enero y estaba viendo las noticias esta mañana y decían '¿cumplirá su promesa, la firmará antes de Navidad'?""Llamé abajo y dije 'alístenla, vamos a firmarla ahora", aseguró el Mandatario, quien pasará la Navidad en su casa de descanso en Mar-a-Lago.Según los análisis de medios como The New York Times y The Washington Post, la reforma beneficiaría especialmente a los más ricos del país y menos a la clase media.La reforma prevé el recorte del impuesto corporativo de 35 a 21 por ciento de manera permanente, mientras que los recortes a la clase media terminarían en la siguiente década.Es el cambio más importante en las leyes tributarias de la nación desde 1986, pero está lejos de ser el mayor recorte de impuestos en la historia de los Estados Unidos, como afirma el Presidente.Políticamente, marca el primer gran logro legislativo de los republicanos de la Presidencia de Trump.Además, Trump firmó una ley para gastar 4 mil millones de dólares para misiles de defensa.También firmó la Ley temporal de Gasto que permitirá al Gobierno seguir funcionando hasta el 19 de enero.(Con información de Reforma)