Semáforos 3 años sin funcionamiento

LosdelLas Torres continúan fallando, como desde haceaños que fueron colocados, lo que provoca conflicto vial en la zona.Conductores dijeron que el cruce del bulevar con la calle Rayón se ha convertido en un punto de riesgo, debido a que la vialidad sirve de enlace entre San Francisco y Purísima del Rincón, por lo que a diario circulan cientos de automóviles.Ya que es una de las vías rápidas para, trabajadores y transporte público, por lo que la falta de este señales de control deocasiona que los conductores pierdan tiempo y pongan en riesgo su vida y la de los demás.Aseguran que el problema inició desde diciembre de 2014, que se inauguró el bulevar Las Torres, y hasta la fecha siguen fallando los aparatos.La molestia se presentó desde hace varios días cuando se reportó nuevamente una falla de los semáforos que contribuyen a la seguridad tanto de los automovilistas como de los peatones.“El otro día comencé a escuchar muchas bocinas de autos y cuando me asomé, había varios carros detenidos justo a mitad del bulevar porque ninguno quería retroceder”, comentó Carlos, vecino del lugar.Otros aseguran que esto provoca que los conductores no se detengan al llegar al cruce y se sigan de largo e incluso se nieguen a ceder el paso a un vehículo.“Es mi ruta habitual y siempre me detengo aunque no haya servicio de semáforos, sin embargo, me ha tocado que hay conductores que no lo hacen y ponen en riego la integridad de los demás”, dijo Karla, secretaria.Aseguraron que al no haber control con los semáforos el cruce se vuelve inseguro, debido al caos que se genera en las “horas pico”.“Hay conductores que se paran a mitad del camino porque otro conductor obstaculiza el tránsito, y avanzan hasta que uno de los involucrados cede”, dijo Luis.