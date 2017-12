Roban durante la madrugada $1millón

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la madrugada de ayer se registró un robo en una propiedad ubicada sobre la calle Prolongación Hidalgo, en San Francisco del Rincón; los ladrones se llevaron unafuerte.Según se informó, las autoridades creen que el ladrón ingresó a lasólo después de romper un candado; y se presume que se trata de un espacio que sirve como oficinas propiedad de José Velázquez.Cabe mencionar que la información ha fluido con hermetismo y sólo se han limitado a señalar que de inmediato se hizo de conocimiento de las autoridades del Ministerio Público, y éstas han sido las encargadas de la investigación de los hechos.Sin embargo, de acuerdo a los habitantes de la zona, el robo ocurrió durante la, que fue cuando vieron un vehículo tipo Tsuru estacionarse a unos metros de las instalaciones que se encuentran en la colonia Cuauhtémoc.Según sus comentarios, del auto bajó una persona, la misma que al parecer ingresó a las instalaciones mientras que el conductor se retiró del lugar.Minutos después, luego de unos 20 o 30 minutos, según recuerdan los vecinos, el conductor del mismo auto regresó a la propiedad, se estacionó fuera de las oficinas para que subiera el presunto ladrón; después de esto y, sin encender las luces, el vehículo se retiró hacia el bulevar de Juventino Rosas.Sobre el monto de lo robado, se dijo que había 1de pesos, aunque no de manera oficial; sólo se estableció que se trató de una caja fuerte de 300 kilogramos, y que no se notificó sobre el contenido de la misma, aunque se señala que había dinero en efectivo, no se proporcionó una cantidad.Hasta ayer por la noche, al cierre de esta edición, debido a que la investigación quedó a cargo de Ministerio Público, no se habían dado detalles sobre lo ocurrido, aunque una fuente no oficial señaló que ningún acceso fue forzado o dañado, a excepción de unDurante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 9:00, cuando se percataron del robo, se notificó a la Dirección de Seguridad; siendo los oficiales de esta dependencia los primeros que acudieron y los primeros que iniciaron un operativo para asegurar el lugar y aplicar los protocolos correspondientes.