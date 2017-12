Publicidad

Ya no tendrás que preocuparte por una mala jugada de tu asistente de voz, cada vez que temas quealgo que podría avergonzarte en público, bastará con que le susurres, al menos a Siri.Una patente presentada por Apple y hecha pública hoy en diversos medios internacionales sugiere queOtra aplicación que plantea la empresa es proteger la privacidad del usuario en caso de que este realice alguna consulta que no quiere se escuche alrededor.Más allá de los usos, esta herramienta sorprende porque el asistente respondería más como un humano y menos como una máquina.Cabe aclarar que el hecho de que esta patente exista no garantiza que Apple vaya a adaptar la nueva función a Siri pronto, pues, al igual que todas las compañías tecnológicas, regularmente registra ideas para protegerlas y en ocasiones estas nunca llegan a ser productos de consumo, aunque sí indican el interés por esta tecnología.