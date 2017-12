Publicidad

Si vas a salir de viaje en automóvil no olvides que debes revisar las condiciones de la unidad para evitar contratiempos en el camino.Foto: EspecialNo deben estar lisas, esto podría provocar poco agarre a la hora de frenar y provocar un accidente. Debes cambiarlas. En caso de que el desgaste sea irregular, es decir, tenga lados más gastados, le falta a tu auto un balanceo y rotación.La presión debe ser la correcta, la mayoría de los autos tienen el indicativo en la puerta del conductor.Foto: EspecialDebes revisar el nivel del anticongelante, el líquido que parece fluorescente. Si a tu auto le falta un poco, puedes rellenarlo tu mismo, aunque si tiene tiempo que no lo has llevado a mantenimiento, es recomendable que lo cambien por completo. El faltante de anticongelante puede provocar que el motor se caliente.Foto: EspecialDebes revisar dos cosas, el líquido y las gomas. Debes rellenar el depósito del limpiaparabrisas, puede ser uno especial o si ya estás en carretera, puedes llegar a una gasolinera y usar agua. Las gomas deben estar en perfectas condiciones, pues si están desgastadas no removerán el agua correctamente y harán que no tengas buena visibilidad aunque aumentes las velocidad del limpiaparabrisas.Foto: EspecialRevisa que todas las luces estén en funcionamiento, si sales en carretera, la visibilidad que tengas y que los otros conductores te vean es primordial. Debes revisar que funcionen correctamente los “cuartos”, las luces principales, altas y bajas, luces antiniebla (en caso que tenga el auto), intermitentes y las luces de freno. Si un foco no prende, puedes cambiarlo directamente, en caso que no funcione, debes ir a un eléctrico, puede haber un falso contacto.Debes revisar las balatas, discos o tambores, además del líquido de frenos. El perfecto funcionamiento dependerá de que al momento de frenar tu auto responda inmediatamente, o de que al frenar no tenga ruidos muy perceptibles. Pues de ello dependerá que a tu vehículo le haga falta solo un ajuste, o el cambio de balatas o hasta el disco, en caso de que ya esté totalmente desgastado. También debes revisar el freno de mano.Debes revisar el nivel con el motor frío, pues si lo haces después de usar el auto la medida que tendrás será errónea y marcará de más.Foto: EspecialLa batería debe estar libre de oxido, las terminales no deben estar sucias, si es así debes limpiarlas. Si la batería ya cumplió su tiempo de vida es probable que no tarde en fallar, debes cambiarla.Al pasar un tope, por lugares irregulares, la suspensión debe absorber los golpes y no debe ser perceptible si vas a una velocidad moderada y frenas. En caso de que tu auto se zangolotee muy a menudo, tendrías que revisar la suspensión u amortiguadores. Aunque esto dependerá de otras piezas de tu auto que conforman el sistema de suspensión.Al manejar un auto debes traer tu licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación de la unidad, la póliza de seguro y copia de la factura del auto, en caso de comprobar legalidad de la posición de la unidad. Recuerda que un elemento de tránsito o un Policía Federal pueden obligarte a detenerte si cometes una infracción de tránsito y la multa será superior sino portas alguno de estos documentos.Foto: EspecialEn tu auto no debe faltar la llanta de refacción, el gato y la llave en caso de ponchadura. Si quedas a orilla de una carretera o entre el tráfico debes llevar un triángulo de emergencia, y una lámpara te será de utilidad si es de noche.