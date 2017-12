Cree que manipulan observatorio

Publicidad

El hecho de que el Observatorio Ciudadano de Celaya sea financiado por el gobierno municipal da pie a que sea manipulado, sostuvo la regidora de Nueva Alianza, Hilda Samaniego Leyva.La edil manifestó que desde su creación dio a conocer su desacuerdo, debido a que los integrantes tienen afinidad con el panismo.Dadas dichas circunstancias cuestionó la credibilidad que en su momento pudiera tener el organismo que solicitó 200 mil pesos al Municipio para financiarse.“Yo manifesté que no estaba de acuerdo, que si es un observatorio ciudadano que no debe tener ningún sueldo por parte del Municipio”, comentó la regidora.“Puesto que en esta situación, su crítica o sus estudios no pueden ser, es tendencioso. Si como Municipio queremos tener un contrapeso y saber si estamos haciendo las cosas bien o mal debemos de tener un Observatorio Ciudadano independiente”.Aunque los miembros de Observatorio Ciudadano han manifestado que no tienen intereses en común con el gobierno municipal, regidores de oposición han señalado du afinidad al PAN.Samaniego Leyva criticó que el Municipio les otorgue una cantidad económica, dado que puede no haber imparcialidad.“Creo que no es correcto desde mi punto de vista, puesto que puede ser un observatorio manipulados en cuanto a sus observaciones”, comentó la edil.