Recomiendan mejor trato a los usuarios

En días pasados en sesión de ayuntamiento se aprobó la entrega de concesiones a empresas transportistas, por lo que la ciudadanía celayense habló de que está bien, pero deberían poner más camiones a rutas que casi no tienen y lo más importante; capacitar al personal para un mejor servicio.“El camión que tomo es el de Latino-Silva, o Pinos pero deberían poner más de estos, porque cuando van llenos no se paran, y deberían mejorar el servicio, no se detienen en las paradas, son groseros, a veces hacen carreras”, señaló Ana.Carlos a su vez externo que él toma el Latino II y quisiera que en esa ruta haya más porque tardan en pasar, y que el servicio es lo más importante; “El camión si cuenta, pero lo vital es el chófer, debe estar preparado y ofrecer un buen servicio”.Alicia Carrillo es de la comunidad de San Juan de Vega y pide que cambien sus camiones, ya que están muy viejos, y en mal estado, además de que los chóferes traten bien porque los tratan muy mal.