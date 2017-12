CANDIDATURAS INDEPENDIENTES V/S PARTIDOCRACIA

Publicidad

Las reformas a la ley electoral en donde se contemplan las candidaturas ciudadanas las hicieron, los partidos políticos, deliberada y extremadamente difíciles para reunir los requisitos y alcanzar el estatus de pre candidato y candidato.Estas se dividen en dos etapas: reunir la documentación requerida y tener las firmas de apoyo de la lista nominal de electores. En el primer punto se necesita, en el caso de presidente municipal, que la planilla tenga la alternancia y equidad de género. Formar una Asociación civil, acorde a los lineamientos que marca el INE, o en este caso el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) la cual debe ser inscrita en el SAT, con RFC y todos los requisitos fiscales y debe de registrarse en el Registro Público de la Propiedad. Se debe presentar copia certificada de estos documentos y responder un cuestionario en relación a los datos personales, conjuntamente con una declaración patrimonial de bienes. También se debe crear una cuenta bancaria de la Asociación civil.Cuando se presenta esta documentación, en tiempo y forma, se procede a la segunda etapa, que es la capacitación en relación a la recopilación de firmas, en el caso de Celaya, que tiene un padrón de cerca de 400 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal, debe ser un 3% de esta cantidad, que son alrededor de 12 mil firmas, las cuales se pueden recopilar a través de una aplicación bajada por internet en forma digital y en forma física, plasmada en documentos con los datos de la credencial de elector que identifiquen al apoyador. Y se da información en cuestión fiscal, aportación de donativos, tope de recursos y manejo de la cuenta bancaria.Cuando se cumple la primera etapa, se tiene el estatus de pre candidato y cuando se cumple con la segunda fase, de candidato. A partir de ahí es cuando ya se empieza a contender electoralmente para allegarse el voto de los ciudadanos y esto debe hacerse acorde a las disposiciones del IEEG. Bueno, como usted puede apreciar, estimado lector, esto no lo hacen los candidatos de los partidos políticos. Los requisitos y la inflexibilidad en el cumplimiento de ellos, dificulta las candidaturas independientes y aún cuando se cuenta con el recurso de apelación o queja ante el Tribunal Estatal Electoral, pocos lo hacen porque el derecho electoral poco es conocido y sólo una minoría de abogados lo ejerce y se especializa en ello. Pero hay que hacer notar, que en la materia electoral, constantemente hay reformas y en ocasiones son confusas, ambiguas e incluso contradictorias.A los partidos políticos que aprobaron la legislatura en materia de candidaturas independientes, no les conviene la competencia, por eso pusieron tantas trabas para cumplir con los requisitos para ser candidato independiente y así ellos sigan detentando la jettatura del poder. Quieren seguir teniendo de rehén al pueblo del cual viven por las cuantiosas prerrogativas recibidas y que no quieren perder. Las oligarquías internas de estos partidos, son las verdaderas detentadoras del poder del pueblo, porque imponen a los candidatos para que les sirva a ellos y no, como debiera de ser, al pueblo.En mi caso cumplí con todas las disposiciones que marca la ley. La última fue el registro, en el Registro Público de la Propiedad, del acta Constitutiva de la Asociación civil, denominada: “Por un Celaya Digno, Libre, Próspero y en Paz” AC. Esto fue al último momento, debido a la lentitud, negligencia, ineficacia e ineficiencia del Registro Público de la Propiedad de Celaya. Por cierto, varios abogados me comentaron los lentos trámites y el largo tiempo que tienen tramitando documentación ahí, que les tarda semanas, meses o incluso años en cumplir con sus trámites. Es desesperante la lentitud con la que trabaja esta dependencia y tengo pendiente una cita con el Secretario General de Gobierno para exponerle esta situación. Cumplí, a marchas forzadas y luchando con muchos contratiempos, pero cumplí con la normatividad establecida por el IEEG, por lo que procede que ya tenga el estatus de pre candidato a la presidencia municipal. Si el IEEG, infundadamente, me niega este estatus, no permitiré que conculque mis derechos políticos de participación electoral de votar y ser votado. La norma Suprema o primaria, va muy por encima de leyes secundarias o terciarias. Seguiré informando.POSDATA UNO.- Debe haber una urgente reforma electoral. No es posible que a diario nos saturen, en los medios electrónicos, con miles de spots. La mayoría de lo que se dice ahí es basura. Ricardo Anaya habla de corrupción priísta, cuando él no tiene ninguna autoridad moral, ya que no ha respondido a los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito, cuando fue funcionario segundón de Querétaro.POSDATA DOS.- FELIZ NAVIDAD A TODOS MIS AMABLES LECTORES. HOY DOMINGO 24 ES NOCHEBUENA Y LES DESEO, DE TODO CORAZÓN, QUE LA PAZ EMANADA DEL NACIMIENTO DE CRISTO, PENETRE EN NUESTROS CORAZONES, FLUYA EN TODO NUESTRO SER Y SE DESPIERTE EL MOTOR DE AMOR INTERNO. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!