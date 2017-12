Publicidad

Finalmente se aprobó por el Senado de EU, la reforma fiscal propuesta en su campaña por el actual Presidente, Sr. Donald Trump. Sólo falta la firma del susodicho, para que entren en vigor en 2018 a partir del 1 de Enero de ese año, dichas reformas fiscales. La realidad, es que los EU se venían preparando con gran antelación a la aprobación de las reformas fiscales mencionadas, por lo que el documento del presupuesto anual, para el año próximo, ya contemplaba ciertas medidas propuestas. Finalmente se aprobó que la tasa del ISR, disminuyera del 35% al 21% para todas las empresas, siendo los grandes contribuyentes, es decir los ricos, los grandemente beneficiados. Para las personas físicas, entre varios aspectos, se contempla reducir la carga impositiva a las personas de menores ingresos y facilitar la presentación de las diversas declaraciones fiscales. Baja la tasa de personas físicas, del 39.6 al 37 porciento y crea incentivos fiscales, para la repatriación de utilidades con una tasa del 15 porciento si se mantienen en efectivo y 8 porciento si se mantienen en otros activos. Se permitirá la deducción inmediata de inversiones en maquinaria y equipo y otros muchos aspectos, que sería prolijo enumerar. Se estima que la reforma fiscal generará un déficit de 150 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Se espera y esto es incierto, una recuperación de la economía, así como del PIB, asimismo una mayor inversión en los EU por la disminución de la tasa corporativa y una recuperación de los empleos, que vendrían a compensar el déficit propuesto, lo que está por verse. Lo que hay que reconocer, es que desde 1986, no se había planteado una reforma tan drástica, sobre todo por la tasa del impuesto sobre la renta. Una de las causas que afecta más a México, es no haber previsto con tiempo las repercusiones para nuestro país, derivados de la reforma fiscal, que entrará en vigor en 2018 y no en 2019, como originalmente lo planteaba el Senado de la República y que constituye un verdadero triunfo para Donal Trump. El 4 de Noviembre del presente año, en un artículo similar a este comenté que México se debería preparar con la reforma fiscal y escribí lo siguiente: “Lo más preocupante del caso, es que en México no se está haciendo absolutamente nada al respecto y ya no alcanza el tiempo para que el congreso federal y la actual administración, propongan los cambios requeridos, para no dejar de ser México, un país altamente competitivo a nivel de Estados Unidos y a nivel global” Lógicamente estas palabras, como muchas otras en el mismo sentido, no fueron escuchadas y ahora tenemos un problema encima, porque se pensó de manera errónea, que no iba a pasar la reforma fiscal, o bien que entraría en vigor hasta 2019, cosa que finalmente no sucedió. Tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda ven muchos riesgos por la reforma fiscal y por primera ocasión en junta tenida al respecto por el consejo de estabilidad del sistema financiero que está formado por ambas instituciones, colocan a la reforma fiscal estadounidense como un elemento que ocasiona incertidumbre según establece el comunicado hecho por dichas instituciónes. Ahora la Coparmex, urge varias medidas que debe adoptar el gobierno de México, ante la reforma fiscal antes mencionada, que sería autorizadas ya no mediante reformas fiscales pues es muy tarde para hacerlo, sino mediante decretos presidenciales, que serían un paliativo, simplemente. Propone Deducción absoluta de las prestaciones laborales, deducción completa de los fondos o incremento de los mismos para pensiones, eliminación de la retención del 10% por el pago de dividendos a personas físicas, deducción inmediata de las inversiones, eliminación de las facultades discrecionales de las autoridades, y finalmente dar continuidad a la repatriación de capitales. Lo que sí, no dejan de ser medidas apresuradas por la falta de previsión respecto a las reformas fiscales de Estados Unidos que afectarán inclusive a la paridad del peso frente al dólar y si no lo veremos en fecha. Aprovecho la oportunidad, para desearles a todos, una muy feliz Navidad y un año pleno de salud y prosperidad.