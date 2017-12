Venían a Celaya y vuelcan

Publicidad

Un camión que transportaba toneladas de plátanos, volcó en la curva del entronque 4 Caminos.Al parecer, el exceso de carga causó el accidente; por fortuna, no hubo personas heridas.A las 7 de la mañana de ayer, el chofer de un tráiler, y 5 acompañantes orioginarios de Celaya, habían cargado el camión de plátanos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.Con la intención de acelerar su recorrido, optaron por tomar el Libramiento de Yuriria, para llegar más pronto al mercado de Abastos de Celaya.El recorrido estaba resultando tranquilo, y contaban con tiempo suficiente, sin embargo, de acuerdo con uno de los ocupantes, el chofer aceleró y al tomar la curva el tráiler no resistió y se fue de lado.A pesar de que la volcadura fue muy aparatosa, los daños fueron sólo para el camión, y los ocupantes resultaron ilesos.Luego del accidente, los pasajeros solicitaron apoyo a los comerciantes de Celaya, quienes enviaron un grupo de cargadores con otro tráiler para realizar el traslado del plátano hacia su destino.El accidente fue atendido por elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, incluso el municipio de Moroleón envió de apoyo una ambulancia, cuyo uso no fue necesario, pues los ocupantes resultaron ilesos.Mientras los cargadores recogían el plátano, policías vigilaban la zona y tránsitos regulaban la circulación vial.