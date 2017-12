¡El próximo año es de Celaya!

Publicidad

Los jugadores de Celaya ya piensan en las metas para este 2018, saben que este es el año de Celaya y donde pueden llegar a Primera División.La competencia que existe no la ven como negativa, al contrario, saben que será a favor del equipo, que busca tener lo más alto.Diego de la Tejera, delantero del equipo cajetero, expresó que está motivado con todo lo que se está dando en el equipo y aseguró que se debe afianzar más juegos de titular.“Estoy motivado, viendo los refuerzos que llegaron, el plantel estará muy completo en todas las líneas, motivado por lo que se viene, La Liga de Ascenso son dos torneos que nos tenemos que jugar a muerte y lograr el ascenso que es el objetivo, esperamos poder afianzarnos en el cuatro titular”, dijo.Sobre la situación que gustaría arreglar, dijo es la de los goles, buscará ser letal.“Me gustaría sumar minutos y sumar goles, es lo que deseo para este torneo”, dijo.Ya están los partidos de pretemporada, dijo que es importante entenderse en el terreno de juego y los partidos ante estos equipos dará una medida de cómo está Celaya para arrancar.“Estos partidos nos van a servir para entender a los nuevos que llegaron y soltar la pretemporada, hacer nuestro juego, que mejor que medirnos con equipos de Primera División esperemos buenos partidos”, dijo.Por su parte, el mediocampista Luis Pavéz, expresó que siempre es bueno la competencia, se elevará el nivel del equipo.“Es como siempre, los equipos son competitivos, hay gente que se va, otros llegan, debemos adaptarnos lo más posible al funcionamiento, para cuando entre uno u otro, no se ve al diferencia en la individualidad”, dijo.En lo personal, aseguró estar bien y con ganas de revancha para el siguiente torneo.“Me siento bien físicamente, me siento tranquilo, vamos trabajando bien, en lo anímico también, vamos bien por el equipo, trataremos de dar lo mejor posible”, aseguró.