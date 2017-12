La nota de agradecimiento de Brad Bufanda: TENDENCIA 2017

Uno de los temas más controversiales de este año fue la muerte de este actor, recordado por su papel en series como: Veronica Mars, CSI: Miami y Malcolm in the middle.

El actor estadounidense Brad Bufanda se quitó la vida a los 34 años de edad, según reportó ayer el medio británico Daily Mail.

El joven saltó desde un edificio en de Los Ángeles, esto lo confirmó el representante del actor, Kirsten Solem, quien a través de un comunicado aseguró que está devastado por la muerte de Brad, una persona “talentosa, maravillosa y afectuosa”.

Su carrera comenzó en 1993 cuando logró el papel estelar en una serie de karatecas llamada Pocket Ninjas.

Como muchas estrellas infantiles, su carisma lo hizo ganar algunos papeles en anuncios comerciales pero a la edad de 12 años, la cadena ABC lo contrató para hacer el personaje estelar de un especial de la serie The Secret of the Lizard Woman.

El Departamento Forense de la Policía de los Ángeles constató que el incidente sucedió el 1 de noviembre.

La oficina del comisariado de esa misma ciudad notificó que junto al cuerpo del actor se pudo encontrar una nota.

“Era una nota de suicidio en la que él escribió los nombres de sus padres y en el que agradecía a toda la gente importante en su vida por el apoyo que le habían dado”, informó la policía en un comunicado.

En Malcolm el de en medio como en muchas otras series en las que participó, sólo tuvo actuaciones ocasionales. En este caso se trató del episodio llamado Dewey’s opera, en el que el más pequeño de los hermanos escribe precisamente una ópera. Ahí, Bufanda aparece con el crédito de Bob, uno de los alumnos de la escuela. En otro episodio simplemente aparece como un extra.

Su último trabajo fue en Stan the Man, una película dirigida por Steven Chase y en la que interpreta a un personaje llamado Cooper.

Además de actor, fue un distinguido jugador de basket ball en la universidad así como entrenador físico que dedicaba 50 horas a la semana al ejercicio.