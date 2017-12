En entrevista con "Ventaneando", la conductora afirmó que la exitosa emisión sufrirá cambios para darle continuidad al programa.

“Sabemos que así es la televisión, los cambios vienen de la noche a la mañana.Siempre estamos al pie del cañón, entregados al proyecto, y yo todos los días doy mi pasión, mi amor, mi energía. Es muy divertido, aunque hay momentos que me hacen sacar lo peor de mí; ha sido interesante porque sacaron una parte de mí escondida”.

Este 21 de diciembre, Hernán Albarenque y Alejandro Esquivel, productores de "MasterChef MX", tomaron las riendas de "Enamorándonos". Mientras Magda (productora), su hermana y su hija afirmaron no ser más parte de la TV Azteca.

Al respecto Carmen dijo:

“Todos los cambios pasan por algo, siempre he estado consciente de que así tiene que ser, y siempre me subo al barco. Sé que este cambio será bueno, sé la trayectoria de los productores, no son una topamos y tengo toda mi energía y mi fe y mi trabajo puesto en lo que ellos designen, y sé que ‘Enamorándonos’ va a enamorar a todo México”.

“Seguramente se irán afinando algunas cosas, y como ellos lo han dicho, vienen a sumar, y de eso se trata, de ir a pulir. Soy afortunada de trabajar con grandes productores…”.