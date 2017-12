2 ladrones son detenidos por intento de robo a mujeres

Publicidad

Dosfueron arrestados por la Policía Municipal por intento deen dos distintos puntos de la. El primero, un joven de 27 años, en la calle Subterránea al encontrarle una bolsa dela que no pudo comprobar como suya; el segundo sujeto de 34 años, en la Plaza Allende, luego que intentó arrebatarle unaa una mujer. Ambos fueron remitidos a Barandilla.En el primer caso ocurrió ayer por la mañana frente a la tienda Del Sol, cuando Luis, de 27 años, con domicilio en la comunidad de La Aldea, del municipio de Silao, se hizo de delito, cuando al ver a la Policía corrió hacia la calle Subterránea, donde los oficiales le dieron alcance.Los uniformados le realizaron aluna revisión de rutina, encontrándole una bola de mujer, a la que no pudo acreditar de su propiedad.El supuesto ladrón fue remitido a los separos de la Dirección de Seguridad Pública.El segundo arresto ocurrió el pasado jueves por la noche, cuando un policía preventivo detuvo a un sujeto de nombre Alejandro, de 34 años, por intentar robar a una mujer en la calle Sangre de Cristo.Según el preventivo, el sujeto aprovechó que la mujer caminaba sola para arrebatarle el bolso, pero al no lograrlo huyó rumbo a la plaza Allende, donde finalmente fue detenido.El supuesto ladrón fue ingresado a barandilla y presentado ante el juez.