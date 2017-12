Envían a prisión a ex dirigentes por Caso FIFA

Publicidad

El paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marin fueron declarados culpables y enviados a prisión en el primer juicio del FIFAGate, el escándalo de corrupción que salpicó al ente rector del futbol mundial.El tribunal de Nueva York en el que se lleva a cabo el juicio, en cambio, aún no decide la situación del peruano Manuel Burga, el tercer directivo acusado en el proceso, informó la Justicia estadounidense.Marin fue presidente interino de la Confederación Brasileña de Futbol y Burga titular de la Federación Peruana, mientras que Napout estuvo a cargo de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) entre 2014 y 2015.Los tres ex dirigentes, acusados de recibir sobornos a cambio de la concesión de derechos televisivos en la región, estaban bajo prisión domiciliaria desde su arresto en 2015 en Suiza y la posterior extradición a Estados Unidos.Tanto Napout, de 59 años de edad, como Marin, de 85, fueron declarados culpables de asociación delictiva y fraude.Sin embargo, en algunos de los múltiples cargos que afrontaban fueron declarados inocentes.El tribunal de Brooklyn no dio a conocer de momento la duración de las sentencias, aunque los dos ex directivos fueron enviados directamente a prisión.Se les negó la libertad bajo fianza al considerar las autoridades que existía el riesgo de fuga.Burga está en libertad condicional y deberá presentarse la semana próxima ante el tribunal, que decidirá si también es culpable o no.