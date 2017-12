Es urgente un cambio estructural en Pumas

Publicidad

Hace cuatro años, los Pumas eran reflejo de su actualidadEn aquel entonces terminaron últimos del Torneo Apertura 2013La crisis obligó a Universidad a cambios radicales en su estructuraA quitar el problema de raízLa fórmula para revivir a esos felinos, que apenas dos años atrás campeonaron en la Liga, comezó por sustituir de tajo al vicepresidente deportivo Alberto García Aspe por Mario Trejo, en agosto de 2013Al siguiente mes, la guillotina se accionó en la dirección técnicaAntonio Torres Servín fue cesado tras la humillación ante el América (1-4), para que José Luis Trejo tomara las riendas de unos alicaídos felinosCon el fracaso consumado, los objetivos se depositaron para el Clausura 2014, con una fórmula que resultó milagrosa para clasificar a la Liguilla como terceros¿Cómo lo hicieron? El ex jugador Marco Palacios, fiel testigo del renacer auriazul, explica cómo revivieron“Lo que hicimos en nuestra época era que hacíamos juntas donde se decían las cosas de frente, se resolvían problemas en ese momento y se ponían objetivos, era un bien grupal, además de trabajar con humildad”Asimismo, el Pikolín señala que el cambio de directiva fue clave“Para que un equipo vaya bien o mal influyen los jugadores y el entrenador, pero un gran porcentaje es de la directiva”, atizó“Llegó Trejo, el mejor directivo que ha tenido Pumas junto al ingeniero [Víctor] Mahbub, ellos marcaron época con los Pumas“Trejo entendía al futbolista y así uno se siente arropado, lo que hace que te comprometas y lo das todo; pero, cuando no te respetan como jugador y tu jerarquía, hace que te sientas inseguro, por eso Mario influyó mucho en el cambio del equipo”Por otro lado, Antonio Torres Servín, quien no sobrevivió a esa transformación, detalló que “cuando entra José Luis como entrenador, naturalmente cambia el ánimo, porque los jugadores no aflojan, la competencia y motivación es brutalAdemás, Torres Servín deja ver que en la gestión de Mario Trejo hubo la armonía que le faltó a la de García Aspe“Hubo una energía entre cuerpo técnico, jugadores y directiva, se quedó don Mario Trejo y hubo mucho apoyo y comunicación”Incluso, el timonel recomienda a la presente directiva encabezada por Rodrigo Ares de Parga a mirar un poco del pasado“Pumas es un equipo mediático y quiere resultados inmediatos, de las experiencias debe aprender [Ares de Parga], que seguro quiere lo mejor para todos”