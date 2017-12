La MLS pasa por la mente de Jiménez

Publicidad

El jugador del Benfica, Raúl Alonso Jiménez, se encuentra en tierras mexicanas para celebrar las fiestas navideñas en compañía de su familia.Para ello, el canterano del América estuvo presente en un evento patrocinado por la marca Men’s Fashion en las inmediaciones de la plaza Cosmopol en Coacalco, Estado de México.En dicho evento estuvieron presentes alrededor de 300 aficionados de todas las edades, donde la camiseta azulcrema no podía faltar.El futbolista mexicano llegó a las 4 de la tarde, donde la oportunidad de convivir con Jiménez, fueron las personas que compraron artículos de la marca organizadora.Posteriormente, el ariete de las Águilas estuvo rodeado de sus familiares y su novia, quienes no se perdieron ningún detalle de lo acontecido.El ex americanista no descartó la posibilidad de retirarse en la Liga MX, aunque si llegará una oferta de la MLS, no lo vería con “malos ojos”.La actividad del mexicano fue escasa en Europa, pero lo toma a bien para el siguiente año entrar de la mejor manera posible y ganarse un puesto en la convocatoria de Juan Carlos Osorio con la selección.Cabe mencionar que en el evento iban a estar presentes los jugadores Abraham González y Alejandro Castro, pero su presencia en la plaza no se dio, dejando a uno que otro aficionado anhelando su fotografía con ellos.El originario de Tepeji del Río no realizó actividad futbolística en el evento, debido a que se encuentra en un proceso de rehabilitación en el tobillo izquierdo y su recuperación aún tardará.La visita del jugador de las Águilas lusas fue alrededor de una hora y 15 minutos, cuando estaba programado para dos horas, dejando a algunos seguidores que coreaban su nombre para alcanzar un retrato del ídolo americanista.