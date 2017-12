Renuncian directivos de Miss America tras humillar a ex reinas de belleza

Publicidad



Los correos electrónicos fueron filtrados al Huffington Post, que destapó el escándalo el jueves, Haskell reconoció que cometió "un error con palabras".



"No está bien que te intimiden, rebajen y degraden"



"Toda la junta directiva debe renunciar de inmediato, incluyendo y especialmente Sam Haskell", escribió Shindle en Twitter, agregando que el contenido de los emails la "enferma físicamente".



"Ninguna mujer debe ser degradada con insultos tan vulgares", escribió.



"¡Parece que somos los únicos!", respondió Haskell, según el Huffington Post.

Los dirigentes de la Organización Miss America renunciaron el sábado tras verse implicados en un escándalo por correos electrónicos en que se criticaba la apariencia, el intelecto y la vida sexual de ex reinas de este concurso de belleza.El director general Sam Haskell renunció a la organización con sede en Atlantic City, Nueva Jersey, un día después de que la junta directiva lo suspendiera.También renunciaron los presidentes de la organización y la junta, Josh Randle y Lynn Weidner, respectivamente.La organización anunció las renuncias un día después de que decenas de ex reinas de Miss America firmaron una petición en la que exigían la renuncia de los dirigentes de la organización.La renuncia de Haskell es inmediata, mientras que Randle y Weidner seguirán en sus puestos unas semanas más para ayudar a los nuevos dirigentes con la transición.La denuncia Tres ex Miss América que fueron atacadas en emails del director ejecutivo del certamen exigieron su renuncia y la de otros directivos de la organización.Las ex reinas de belleza humilladas en correos electrónicos enviados a y por el director de la Organización Miss América, Sam Haskell, dicen que la conducción del grupo debe ser reemplazada.La apariencia y vida sexual de Mallory Hagan fueron motivo de burla en los emails.Y cuando una ex Miss América murió, dirigentes del concurso expresaron por escrito su deseo de que hubiese sido otra en su lugar.El Huffington Post reportó el jueves sobre los correos, que dijo que recibió de dos fuentes."Mi esperanza es que esta historia arroje luz sobre el tipo de conducta que han tenido los directivos de la Organización Miss América y realmente nos ayude a colocar gente que se preocupa y que personifica la misión de Miss América", dijo Hagan.En otros correos electrónicos, un antiguo guionista del certamen señala el deceso de una ex Miss América, y dice que desearía que en su lugar hubiera muerto Kate Shindle, la ganadora de 1998.Haskell respondió al email diciendo que lo hizo reír.El Huffington Post reportó que ésta había tenido un enfrentamiento con Haskell y dirigentes del concurso porque ella quería modernizar la organización y rechazaba atacar a otras ganadoras del certamen.Carlson escribió en Twitter que cualquier miembro de la junta o ejecutivo que haya tolerado tal conducta debe renunciar de inmediato.La Organización Miss América dijo el jueves por la noche que Haskell se disculpó y que el grupo está revisando sus políticas sobre comunicaciones.Haskell y representantes de la Organización Miss América no respondieron a solicitudes de comentarios el viernes.Los emails le han costado al certamen su productor de TV asociado y han generado interrogantes sobre el futuro del concurso, que se transmite en todo Estados Unidos cada septiembre desde Atlantic City.Dick Clark Productions dijo a The Associated Press el jueves por la noche que rompió relaciones con la Organización Miss América debido a los emails, cuyo contenido considera "espantoso".El artículo del Huffington Post muestra que Haskell y otros le dieron considerable atención a Hagan, quien ganó la competencia en el 2013.Haskell le reenvió a un guionista que desde entonces ha sido despedido un email que había recibido sobre Hagan.El escritor respondió preguntando si él y Haskell eran parte de un pequeño grupo de personas que no habían tenido relaciones sexuales con Hagan.Haskell también respondió un email del guionista en el que usó un término vulgar para los genitales femeninos al referirse a las ex Miss América indicando que le parecían entretenidas.