Empresa de Monterrey engaña a vecinos de Atlapexco

Habitantes de la Huasteca denunciaron engaños por parte de una empresa del ramo de seguridad radicada en Monterrey que se dice contrató a vecinos de Atlapexco y no cumplió con el sueldo pactado, ni las condiciones laborales establecidas.Los afectados fueron al norte del país para trabajar como custodios, pero “la promesa de lograr un sueldo superior a los 6 mil pesos y pago de hospedaje nunca llegó”, denunciaron.Explicaron que fueron contratados en Huejutla hace algunos meses por la representante de Multisistemas de Seguridad del Norte de Monterrey.“Las entrevistas se llevaron a cabo en un hotel del centro de Huejutla donde una licenciada de nombre Jackeline nos ofreció trabajo en Monterrey con un sueldo mayor a los 6 mil pesos mensuales y otras garantías laborales que no se cumplieron”, detallaron.La denuncia, dijeron, es para que la gente no se deje engañar por “vivales que vienen a prometer trabajo con buenos sueldos y otros beneficios laborales, pero que finalmente no se cumplen”.En esta región de la Huasteca hidalguense donde la falta de empleos es evidente, “constantemente se presenta este tipo de casos donde la gente es engañada”, reconoció públicamente la autoridad local.