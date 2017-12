Publicidad

La Secretaría de Cultura busca crear planes de rescate en iglesias que son patrimonio histórico en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades eclesiásticas y municipales para evitar casos como el ex convento San Martín Obispo, de Alfajayucan que fue rehabilitado con materiales no acordes con la arquitectura original.Lo anterior, de acuerdo con información del titular de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, quien detalló que el ex convento fue intervenido con lozas de concreto que ponen en riesgo el edificio, además se colocó un aplanado "moderno" que no corresponde al estilo arquitectónico original."Pasa que personas de buena voluntad atienden un tema; sin embargo falta esa asesoría, tenemos espacios intervenidos como el convento de Alfajayucan, ha sido rescatado de una forma excepcional, estamos en una penúltima etapa de retirar lozas de concreto y aplanados".En agosto del año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó a la presidencia de Alfajayucan 4 millones de pesos para la restauración del exconvento.Las obras de restauración incluyeron aplanados, trabajos de carpintería, fabricación y montaje de puerta de dos metros en dos hojas, entre otras.El funcionario recordó que las iglesias, en su mayoría del siglo XVI, están bajo el resguardo del INAH delegación Hidalgo y la secretaría bajo su dirección contribuye con la integración de expedientes y programas de restauración.