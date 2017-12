Mueren dos más por influenza: Ssa

Publicidad

En la última semana dos personas murieron de influenza, con lo que suman cinco decesos por esta enfermedad en lo que va de la temporada 2017-2018, informó la Secretaría de Salud, a través de laDesde la semana epidemiológica 40, que inició el 1 de octubre, hasta la 51, que concluyó ayer, se han confirmado 413 casos positivos de influenza: 299 de la cepa A(H3N2); 84 de tipo B; 29 de influenza A, y sólo un caso de A(H1N1).lidera la lista de mortalidad con dos personas fallecidas; le siguen Yucatán, Querétaro y Aguascalientes con una muerte en cada uno.El número de fallecimientos es menor que en 2016, cuando en la misma semana epidemiológica se habían reportado 26; en cuanto al registro de casos por la enfermedad, en el mismo periodo de 2016 había 252.Las entidades con mayor número de casos confirmados de influenza son42 personas contagiadas;41, ycon 37.En esta temporada los grupos más vulnerables son el de uno a nueve años, seguido del de 60 y más, y el de 30 a 39 años.La cepa del virus con mayor predominio es la A(H3N2), con 72% de los casos; seguida por la tipo B, 20%; tipo A, 7%, y A(H1N1), 1%.no ha detectado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos que impacten en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza y tampoco se han identificado resistencias virales al fármaco oseltamivir.aconseja a la poblaciónen particular si se pertenece a los grupos de riesgo como los menores de edad de entre seis y cuatro años con nueve meses, adultos de 60 y más, mujeres embarazadas, personas con diabetes no controlada, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón graves, personas con VIH y personal de salud.En materia de higiene personal y saneamiento, se aconseja el lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies, así como objetos de uso común.Para evitar que el aire frío entre a los pulmones es recomendable el uso de ropa adecuada, como gorro, bufanda y calcetines, además de evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.La secretaría añadió que es bueno consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D, así como abundantes líquidos, y recomendó no automedicarse.