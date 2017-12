Violencia familiar, con 435 mil denuncias

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De enero de 2015 a noviembre de 2017 fueron denunciados más de 435 mil delitos de violencia familiar en todo el país.Estos eran agrupados por las procuradurías locales en el cajón de “otros”, sin especificar a qué conductas se referían.Al igual que esta conducta, otras 39 fueron agregadas al catálogo de delitos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como parte del nuevo modelo homologado con el que trabajarán las procuradurías estatales para conformar sus bases de datos.En lugar de reportar 43 delitos, los ministerios públicos tendrán un catálogo de 83 para registrar sus datos estadísticos.Para implementar el nuevo modelo, el Secretariado comenzó a trabajar desde 2014 en la creación de un formato único en el que los delitos, independientemente de las legislaciones locales, puedan ser clasificados de manera uniforme.Para conocer el formato y comprender cómo serán registrados los delitos en las procuradurías locales, más de 9 mil ministerios públicos de todo el país fueron capacitados por personal del Secretariado.El organismo aseguró que para ello no se requirió de recursos adicionales a los que le han sido asignados desde 2014, sino que la estrategia fue destinar específicamente el dinero a la creación del modelo, a la capacitación y a la interconexión con la que trabajarán las procuradurías.De manera preliminar, el Secretariado dio a conocer que de enero de 2015 a noviembre de 2017 se realizó la desagregación de los delitos encasillados en la categoría de “otros” conforme al nuevo modelo.Como resultado de ello, advirtió que de 1 millón 24 mil 602 delitos que fueron registrados en el cajón de “otros” durante ese periodo, la cifra mayor fue la de los hechos de violencia familiar con 435 mil 145 carpetas de investigación iniciadas.El narcomenudeo ocupó la segunda posición con 113 mil 629 carpetas de investigación, seguido por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (pago de pensión alimenticia, abandono, régimen de visitas y convivencias, entre otros) que fue denunciado en 74 mil 336 ocasiones.Héctor Eduardo Iturribarria, director general adjunto del Centro Nacional de Información del SESNSP, explicó que la ampliación del catálogo de delitos implica una mayor especificidad en el tipo de conductas que registran las fiscalías.Otros delitos que fueron agregados al catálogo son el feminicidio, el secuestro exprés, extorsión, los homicidios por accidentes de tránsito, el abuso sexual, la violación simple, la violación equiparada, el incesto, la corrupción de menores, la trata de personas, la evasión de presos, los delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.El titular del Secretariado, Álvaro Vizcaíno, informó que a partir de febrero de 2018 el formato utilizado en los últimos 20 años para registrar la incidencia delictiva desaparecerá.Agregó que el número de víctimas del delito se desagregó por sexo y dos grandes grupos de edad: menores y mayores de 18 años, con el fin de obtener mayor precisión en la información reportada.En consecuencia, la estadística desde enero de 2015 a diciembre de 2017 será actualizada en ambos formatos, pero las cifras de enero de 2018 en adelante únicamente serán reportadas bajo el nuevo modelo.Iturribarria detalló que aún hay estados que no han terminado de enviar sus reportes mensuales de 2015 a 2016 como el estado de Oaxaca, pero se espera que en los próximos días se ponga al corriente.Especificó que esa entidad no reportará aún el total de sus municipios conforme al nuevo modelo, sino que reportará las cifras de sus 30 municipios principales y gradualmente se pondrá al día con el resto.En contraste, destacó que el estado de Guanajuato trabaja en línea y prácticamente sus cifras son actualizadas en tiempo real.