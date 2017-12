Asaltan a adultos mayores frente a su casa

Publicidad

Dos hombres de la tercera edad que recién habían salido de una institución bancaria donde depositaron dinero en efectivo fueron seguidos por dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo de color blanco y asaltados justo frente al domicilio donde vivían. Los hechos ocurrieron en Irapuato.Al percatarse los asaltantes que estas personas no contaban con el efectivo, uno de los ladrones, al parecer con un arma blanca, lesionó del brazo a uno de los afectados, para después huir del lugar donde los amanezaron.Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde, sobre la calle Donato Guerra, justo fuera de la vivienda marcada con el número 271, en la Zona Centro a solo media cuadra de la Plaza de los Fundadores.Los afectados refirieron a los policía municipales que minutos antes de la agresión habían acudido al Banco del Bajío, ubicado en la esquina de la calle, justo el que esta ubicado en la avenida Revolución.Depositaron un dinero en efectivo y regresaron caminando hasta su casa, a pocos metros del banco al que habían ido.Sin embargo, durante su trayecto, dos hombres los interceptaron con la finalidad de asaltarlos, pensando que habían retirado efectivo.Ante la negativa de que no traían dinero, fueron agredidos por los asaltantes con el arma blanca.Todo parece indicar que una tercera persona y posiblemente familiar de los adultos, salió a defenderlos, resultando con algunos golpes en el cuerpo y la camisa dañada.Los asaltantes lograron huir a bordo de un vehículo Mazda de color blanco, con vidrios polarizados, huyendo a toda velocidad sobre la calle Revolución en plena Zona Centro.Los afectados fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y no fue necesario su traslado a ningún hospital.