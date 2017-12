Lo galardonan por ser benefactor de la educación en el municipio.

Publicidad

ElMunicipal entregó el máximoa un, por lo que Roberto Saldaña Villaseñor recibió de manos del alcalde Juan Manuel Estrada la presea “Doctor José María Cavadas”, por ser un benefactor de organizaciones religiosas, y como promotor de laen La Piedad.La presea fue entregada en acto solemne en lade Artes, en sesión de Cabildo por el alcalde Juan Manuel Estrada Medina, así como un reconocimiento enmarcado por ser distinguido piedadense.Se leyó parte de la biografía del homenajeado, de quien se dijo que nació en La Piedad, Michoacán, el 11 de junio de 1938, segundo hijo de Juan Saldaña Procel y Eloísa Villaseñor y cursó hasta quinto de educación primaria.Contrajo matrimonio con Rosalinda Castillo Mendoza, con quien procreó 4 hijos, inició su actividad en la porcicultura con criadero de cerdos en granjas, continúo su trabajo en la engorda de estos, acompañado por su primo Eduardo Villaseñor (QEPD) ex gobernador de Michoacán, formaron una sociedad que se transformaría en Salvi.Abrieron varias granjas porcinas, además de agencias de venta de autos, generando empleos para piedadenses.Roberto Saldaña es un hombre considerado benefactor de la Ciudad de los Niños, del Padre Yépez, además de apoyar a instituciones religiosas y católicas, promovió la educación superior siendo uno de los promotores para que la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA tuviera su propio campus en La Piedad.También ha incursionado en el sector agrícola mediante la instalación de invernaderos, donde ha generado buen número de empleos, no sólo en La Piedad, sino para la región de Pénjamo, y parte del estado de Jalisco.Don Roberto Saldaña señaló estar agradecido por ser tomado en cuenta con este reconocimiento, además de señalar que no se puede caminar por la vida sin ver la realidad, refiriéndose a las personas menos favorecidas que necesitan “de nuestro apoyo y se les brinda”.Dijo que todos como ciudadanos debemos de contribuir a favor de las personas, pero se debe de convertir en una filosofía de la vida basada en gratitud por lo que se ha recibido, por lo que dijo estar convencido que se debe acercar el empleo y la educación a los sectores más vulnerables de la sociedad y respetar la dignidad de las personas, además de comprometer la unidad que es la manera de estar agradecidos.