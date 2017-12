Políticos mexicanos: que la impunidad los acompañe

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El domingo pasado, en la página B.7 de la Sección Editorial de am, se publicó un artículo de Mario Vargas Llosa titulado “El nacionalismo en Cataluña”. La maestría de su pluma y lo agudo de sus observaciones me cautivaron, pero me sorprendí al llegar al párrafo 6, renglón 3, donde escribe: “Los principios de la lógica y el conocimiento racional no sirven para entender el nacionalismo, como no servirían para explicar las creencias religiosas ni el misticismo. Se trata de un acto de fe, contra el que todos los argumentos se hacen trizas. Cuando los instintos reemplazan a las ideas todo se vuelve muy confuso y los mejores esfuerzos fracasan”.Una afirmación hecha por un Premio Nobel tiene, sin duda, autoridad y peso en el espíritu de muchas personas, sobre todo jóvenes que -supongo- son quienes más atentos están a captar nuevas ideas acerca del mundo en que viven. Leer que la lógica y el conocimiento racional no sirven para explicar las creencias religiosas me ha provocado un reparo mental. Por eso ahora me ocupo de meditar sobre ello.Acudí a The Free Dictionary en busca de una definición sobre religión. Ahí aparece: “sustantivo femenino, Religión, Sociología: Conjunto de creencias, normas morales y prácticas rituales que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado”. Desde luego que hay muchas otras definiciones y explicaciones vastas sobre el tema, pero para concretar me valgo de lo arriba transcrito. Creo que deja clara la idea de lo que se puede considerar una religión y, por ende, una idea religiosa.Hay y ha habido muchas religiones en la Historia humana. Ahora, y considerando el número de fieles de cada una, podemos enlistar entre las más importantes: el cristianismo, islamismo, hinduismo, confucionismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, judaísmo y mazdeísmo. Esas grandes religiones -al paso de los siglos- se han fragmentado en muchas, tan distintas que, a veces, sus seguidores se han enfrentado en guerras con resultados desastrosos. Por ejemplo: cristianas son la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Anglicana, Luterana, Adventista, Episcopal, etcétera. Del islam original surgen el chiismo, sunismo, sufismo, wahabismo o salafismo, etcétera. Entre cristianos e islamistas ha corrido mucha sangre por mantener posiciones teológicas encontradas, valga decir, intangibles. (Y también por otros intereses no tan divinos).La mayoría de mexicanos somos católicos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado, el 82.9% de la población profesamos esa fe. Han disminuido los creyentes, es verdad, porque hace 15 años éramos el 88%. Aumenta el número de ateos, confirma el INEGI.El cristianismo se fundamenta en las enseñanzas y vida de Jesucristo, cuyo natalicio nos aprestamos a conmemorar miles de millones de personas. Esa conmemoración es la Navidad. Jesús era judío, descendiente del Rey David. Conocía bien la doctrina judía a la que, según sus propias palabras, no reformaría, sino le daría cumplimiento. ¿Y cuál es esa doctrina? Se sintetiza en los Diez Mandamientos, que, como el Maestro explicó: se resumen en dos: “Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo”.No pretendo dar un curso de religión aquí, pero sí mencionar -a manera de ejemplo- cinco de esos Mandamientos: “honrarás a tu padre y madre; no matarás; no fornicarás; no robarás y no mentirás”. Si alguien los considera ilógicos o irracionales, pues entonces los ubico al lado de don Mario Vargas Llosa, porque yo pienso que la lógica sí ayuda a comprenderlos y justificarlos.Los dos más graves problemas de nuestro país son la inseguridad y la corrupción. Como evidencia de la primera están los 230,000 crímenes que se han cometido durante los gobiernos de los Presidentes Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que, en la casi totalidad, han quedado sin castigo a los culpables. Estos crímenes se han originado por secuestros, asaltos, extorsiones, vendettas, riñas de pandillas, enfrentamientos entre delincuentes organizados y policías o soldados. Si se cumpliera el 5º mandamiento: “No matarás”, otra sería la situación.Y en cuanto a la corrupción, ésta no es más que el robo descarado o disimulado que hacen todas las personas que trabajan en el Gobierno o para el Gobierno, y que aprovechan su función o posición para hacerse de dinero sin trabajar. Desde el patrullero de caminos que se limita a estirar la mano al paso de cada tráiler, para recibir un billete de cierta denominación (so pena de inventarle una infracción), hasta los Gobernadores que se llevan a los bolsillos suyos y de los cómplices, miles de millones de pesos que pagamos los contribuyentes, esperando a cambio obras y servicios públicos. Si no robaran, como dice el 6º Mandamiento, pues no habría corrupción. Pero el ateísmo elimina este “prejuicio” y otorga impunidad.Desde que estudié preparatoria en una escuela pública y luego en la Universidad, escuché a ciertos maestros despotricar contra el clero, la Iglesia, su “criterio medioeval” y “las inmensas riquezas que en México tenían los curas”. Esos maestros no hablaban contra la corrupción, el crimen, la proliferación de madres solteras por víctimas de burlas, abusos y violaciones; atacaron siempre la autoridad de los gobernantes, y tácitamente de los paterfamilias y los mayores en edad, saber y gobierno. Para ellos, como para Vargas Llosa, la religión quizá era ilógica e irracional. Y no faltaron los que les creyeron a pie juntillas. Y así nos ha ido.