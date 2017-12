Exhortan a cuidar alimentación esta temporada

Publicidad

Ante la llegada de las fiestas decembrinas la población está más propensa a cambiar sus hábitos alimenticios alpor lo que elrecomienda no dejar de comer frutas y verduras, así como beber agua.La nutricionista dietista de larecomendó evitar el abuso en la alimentación pues dijo que de lo contrario habrá aumento en el peso corporal y que éste se puede dar rápidamente y cuesta mucho trabajo después recuperar el peso normal.Sugirió que es necesario



“Preferentemente se debe acudir a surtir la despensa en un momento que no se tenga hambre para evitar comprar cosas no nutritivas, así como no saltarse comidas para evitar sufrir alguna afección por falta de alimento y no caer en la tentación de comer en la calle alimentos no sanos”, dijo.

Asimismo, Rendón recomendó a la población preparar ensaladas con frutas y verduras crudas o cocidas, pues destacó que en la alimentación diaria no debe faltar el consumo de éstas así como la ingesta de agua natural.



“No hay alimentos malos, sólo se trata de equilibrarlos, evitando los excesos para no poner en riesgo la salud y así disfrutar estas fechas de una manera saludable”, finalizó.