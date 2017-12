JOSÉ LUIS, A ESPERAR

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Luis Romero Hicks fue nombrado por segundo día en la columna del periodista Joaquín López Dóriga como el elegido del dedazo tricolor. Él hace bien en no cantar victoria hasta que se confirme.En el PRI estatal el Presidente de la Fundación Colosio saludó a otro aspirante, Gerardo Sánchez. El Senador apagó el fuego de una posible rebelión si no es elegido; daría su apoyo, eso sí, desde su casa.El senador Miguel Ángel Chico no asistió a la cita. Romero Hicks dice que espera “unidad y disciplina” a favor de quien sea el candidato. Pero eso no es suficiente, requieren trabajo y más trabajo.Al menos en Guanajuato no se nota el entusiasmo por apoyar a que los aspirantes independientes a la Presidencia de la República consigan las firmas que necesitan por Ley para obtener su registro como candidatos. Un corte del Instituto Nacional Electoral al 18 de diciembre refleja que en la entidad son todavía pocos los adeptos a Jaime Rodríguez “El Bronco”, Margarita Zavala y Armando Ríos Pitter.Los aspirantes deben de reunir el 1% de la lista nominal de electores, algo así como 864 mil firmas, y haber cumplido con ese umbral mínimo de apoyos en al menos 17 entidades federativas del País. En el estado de Guanajuato ese uno por ciento equivale a sumar un mínimo de 42 mil 541 firmas. Por fortuna para la ola independiente todavía tienen tiempo de reunirlas, el plazo legal vence el 19 de febrero.En un bastión azul como es Guanajuato la expanista Zavala Gómez del Campo registra sólo 6,865 firmas, un 16.14% del umbral del 1%. Eso representa que la entidad solamente supera el 13.12% que tienen en Puebla, y está abajo del resto de las entidades del País. El mayor número en porcentaje lo lleva en Oaxaca, Colima, Campeche, Aguascalientes, en todos esos incluso arriba ya de ese 1%.El hecho es que no hay una fuga de panistas en Guanajuato. Los de casa no se mueven hasta esperar la definición de su candidato a Gobernador. Antes de irse del PAN el que se había sumado a Margarita era el senador Fernando Torres Graciano, de quien hay que esperar la postura que tome si no es el elegido azul.El ex Gobernador de Nuevo León, aunque en el total nacional está cerca de la meta, Guanajuato es el peor estado para él en porcentaje. Lo que lleva son 2,306 firmas, el 5.42% del umbral del 1%. Le siguen entre los más bajos Jalisco con el 6.45%, en Hidalgo 7.04% y en Nayarit el 8.48%. Su bastión es desde luego Nuevo León con 185 mil firmas, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas.El exsenador experredista, Armando Ríos Pitter, reporta en Guanajuato sólo 824 firmas, el 1.94% sobre el 1% de lista nominal. En León tiene como enlace a Rubén “El Bravo” Fonseca, aspirante a la alcaldía de León, que desde mañana tendrá más chamba, recolectar las firmas nacionales y las de su registro.El abogado leonés Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de la Coparmex Nacional para dar seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, espera que en enero, en el marco de la sexta ronda a celebrarse en Montreal, Canadá, se cierre el capítulo Anticorrupción del TLCAN.El ex Presidente de Coparmex León retoma que los temas de ética e integridad empresarial estaban considerados en el texto original del TLCAN de hace 23 años, pero hoy urge profundizarlos. Este apartado es una de las prioridades a las que el organismo patronal le estará dando puntual seguimiento.Como parte del equipo de expertos de Coparmex dentro del Cuarto de Junto, Moreno Hernández señaló que para México la modernización del Tratado de Libre Comercio abre una ventana de oportunidad para mejorar la productividad y la competitividad, lo que necesariamente pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho, y especialmente, por el combate a fondo de la corrupción y la impunidad.Pero las medidas anticorrupción que desde las normas se apliquen no deben estar sólo en la cancha del sector público, el empresario leonés puntualiza que también desde lo privado deben adoptarse mecanismos preventivos y de contabilidad abierta que permitan identificar actos de corrupción.Luego de que el senador Juan Carlos Romero Hicks declinara a participar en la contienda interna para elegir el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, el alcalde Héctor López comentó que lo felicita por haber levantado la mano en su momento para trabajar en esa aspiración.“Se subió tarde, pero esa es otra reflexión”, opinó el Alcalde. Juan Carlos manifestó públicamente su intención desde el 8 de mayo pasado, sí después de Margarita que ya no está en el PAN, pero no que Ricardo, quien era el Presidente Nacional y desde ahí tejió su propia candidatura que siempre negó.Héctor se desvivió en elogios a la congruencia del ex Gobernador de Guanajuato, a su lealtad porque, dijo: “Más allá de las circunstancias, de la coyuntura, alabo a Juan Carlos y reconozco su participación y su decisión para seguir consolidando y fortaleciendo el Instituto político al que pertenecemos”. En los hechos López Santillana fue otro más de los guanajuatenses que espero “a la cargada” con Anaya.El dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asignó al exgobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, la encomienda de ser un delegado especial para Guanajuato. Ya se lo presentaron al dirigente estatal, Ernesto Prieto y a la virtual candidata a la gubernatura, Antares Vázquez Alatorre.El Consejo Estatal Agroalimentario A.C, que preside Ignacio Soto, se reunió con el comandante de la XII Región Militar, Javier Cruz Rivas, y visitaron la construcción de la base para la Brigada Militar. “Se planteó un esquema de apoyo de la Policía Militar en casos de delitos de alto impacto en términos de nueva Ley de Seguridad Interior, especialmente para el sector rural”, compartió el exsubprocurador de la Procuraduría General de la República, el irapuatense Juan Miguel Alcántara Soria.También asistió el presidente de Canaco León, Gabino Fernández (quinto de izquierda a derecha).