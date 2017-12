Al carajo agresores de mujeres.- Velasco

Publicidad

El Gobernador de Chiapas Manuel Velasco dijo a mujeres que deben mandar "al carajo" a quien las agreda de algún modoDe gira por la frontera sur para entregar juguetes y despensas con motivos de las fiestas navideñas, el Mandatario aseguró que la violencia contra las féminas se paga con cárcel."Basta a la violencia en contra de las mujeres. Vamos a defenderlas con todo y sin miedo, y vamos a denunciar a quien golpee o agreda a una mujer. Vamos a mandarlo fuera de la casa, al carajo, directo a la cárcel", expresó el Gobernador de Chiapas.Velasco hizo un llamado a asumir como un compromiso de todos el denunciar las agresiones."Si ustedes saben de un caso de mal trato, de una conocida, de una vecina, ¿qué pasa? (decimos) ¡yo no me meto porque no es mi problema! Sí es nuestro problema y todos tenemos que defender a la compañera que esté siendo agredida, que esté siendo golpeada", manifestó el chiapaneco.Según el último corte de organizaciones, hasta noviembre se habían registrado en Chiapas 62 feminicidios y 79 tentativas.Además, han desaparecido 35 mujeres en lo que va del año.La Fiscalía de Justicia de Chiapas asegura que ese delito se ha reducido en la entidad durante este año.