Apoya a AMLO yerno de Elba Esther

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fernando González Sánchez, yerno de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, asistió a un mitin del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo.González, ex subsecretario de Educación Básica de la SEP en el sexenio de Felipe Calderón, pertenece a las "Redes Sociales Progresistas", grupo que promueve al precandidato de la coalición Morena-PES-PT.El yerno de la maestra --quien conquistó esta semana que un juez le concediera la prisión domiciliaria-- asistió a un mitin de López Obrador en Tezontepec de Aldama junto con otros colaboradores que portaban una camisa con las siglas "RSP".Reportes de prensa señalan que González Sánchez mantuvo bajo perfil durante el evento y no fue visto cerca del aspirante presidencial.