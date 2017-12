Trasladan a Fujimori por taquicardia

Publicidad

El ex Presidente de Perú Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión, fue trasladado de emergencia a una clínica particular en Lima debido a una taquicardia, según reportes de medios locales.Acompañado de su hijo, el congresista Kenji Fujimori, el ex Mandatario fue llevado en ambulancia desde el penal de la Diroes, después de reportar malestares."Me había llamado temprano y luego tuvo una caída de presión brusca", indicó el ex congresista y médico Alejandro Aguinaga al diario El Comercio.Asimismo, Aguinaga sostuvo que el estado de salud de Fujimori se vio afectado por las "injurias" que recibió su hijo menor de sus propios compañeros de bancada luego que decidiera no apoyar la vacancia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, según reportes del diario La República.En 2017, Fujimori fue trasladado en otras ocasiones por el mismo cuadro, siendo la última en septiembre.El nuevo traslado se da en medio de especulaciones sobre una posible excarcelación, después que la Junta Médica concluyera que las condiciones de reclusión afectan la salud del ex Presidente, por lo que recomendó que se le otorgue un indulto por razones humanitarias.Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 ejecutada por el grupo militar encubierto Colina, así como el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.