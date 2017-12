Diabéticos pueden sufrir descompensación por tomar ponche

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, su consumo en grandes cantidades por pacientes diabéticos, aún si se ingiere medicamento.A pesar del trabajo continuo que llevan a cabo los servicios de salud con estos pacientes, en el mes de enero se registra un incremento en el número de consultas por el descuido en su alimentación y tratamiento, informó la responsable de Nutrición Clínica en la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez Centro, Gabriela Chávez Basurto.La responsable de Nutrición Clínica en la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez Centro subrayó que los platillos que se preparan para las cenas de Navidad y de Año Nuevo son equilibrados, sin embargo, las personas no moderan las raciones que ingieren., "el pavo es muy saludable siempre y cuando no se bañe con una crema, es mejor un pavo adobado o enchilado y cuidar el relleno".En el caso del bacalao, se puede consumir siempre y cuando no se haya preparado con grandes cantidades de aceite. Si desea probar todos los platillos, se sugiere empezar temprano.Chávez Basurto aconsejó probar alimento cada tres o cuatro horas para que de esta forma no suba la glucosa, darle tiempo al organismo para que metabolice los hidratos de carbono y en general todos los nutrientes., "es un concentrado donde están los azucares de todas las frutas. Además de grandes cantidades de piloncillo, esta combinación es fatal para el diabético".Explicó que al ingerir grandes cantidades de ponche de frutas, la glucosa llega de inmediato a la sangre y el medicamento que se toma para hacer que la glucosa se procese de forma adecuada es insuficiente, por lo que se produce una descompensación en el paciente.