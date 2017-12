Todavía no decide PRI su método de selección

Publicidad

A pesar de que existen al menos tres priístas que han hecho pública su intención de participar comode supor la alcaldía de Purísima del Rincón, la presidencia del partido no ha determinado cuál será el método de selección del candidato y el presidente del instituto político no ha hablado al respecto.Debido a que ya son varios los aspirantes en buscar el cargo, se trató de hablar con Pablo Ulises Martínez, presidente del PRI en el municipio, pero no dio su postura al respecto.Entre los posibles candidatos, por el hecho de haber señalado su interés, se menciona a la actual diputada Guadalupe Velázquez, que de ser Purísima uno de los municipios que deba llevar a una mujer como candidata, podría ser una posibilidad, sobre todo porque ya lo ha mencionado.Por otro lado, Daniel Aranda, quien en su momento ya participó en este tipo de, se dice listo para participar de nueva cuenta en las elecciones del 2018 por la alcaldía delQuien también se ha pronunciado es Héctor Pérez, que inicialmente señaló su interés por una diputación local, y que recientemente indicó que no tendría ningún inconveniente en ir por el cargo de la presidencia en su municipio, siempre y cuando así lo defina la convocatoria del partido.Ante esta situación, tanto Daniel Aranda como el mismo Héctor Pérez, han señalado que es primordial que la militancia del PRI en Purísima tome las decisiones convenientes y se dé a conocer los nombres y los cargos depopular que se buscarán en 2018.De tal manera, que se buscó hablar con el presidente del partido para que señalara si tenía conocimiento sobre estas intensiones, y en qué momento la militancia definirá su situación, sin embargo, citó a esperar una próxima reunión.