La familia Hinojosa vive en Boerne, Texas, y desde hace cuatro años produce espectáculos de luces bailarinas en Navidad. Esta temporada, una de las canciones elegidas para hacer bailar a más de 70.000 focos navideños ha sido Bidi Bidi Bom Bom , de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla "Fans de Selena: ¡disfruten! Pasen a vernos y a tomar un chocolate caliente este fin de semana. Estamos en Boerne, en Kendall Creek Estates. ¡Feliz Navidad!", dice la leyenda junto al video publicado en Facebook. Este ha sido compartido más de 53.700 veces desde el 16 de diciembre y acumula más de 3 millones de reproducciones en esa plataforma.Uno de los miembros de la familia, Heberto Hinojosa, ha explicado al medio texano Click2Houston que la instalación de las luces sobre su casa y la programación de las mismas es un proceso que les toma alrededor de cuatro meses. El también director de una escuela primaria ha contado que eligió el hit de Selena por ser una de las canciones favoritas de su hija de tres años. "Todo por Selena", ha agregado Hinojosa, haciendo referencia a una escena de la película sobre la cantante texana , protagonizada por Jennifer Lopez.El tema Bidi bidi bom bom también fue el elegido por Google para ponerle música al Doodle del pasado 16 de octubre, en honor a Selena.El show familiar de la familia Hinojosa incluye otras tres canciones este 2017: How far will I go , que es parte de la película de Disney, Moana; un himno en honor a las fuerzas armadas de Estados Unidos; y Chistmas Dubstep, que se puede ver a continuación.Según el Click2Houston, el espectáculo de luces de la familia Hinojosa ganó en días pasados el primer lugar en el concurso que organiza la ciudad . En su página de Facebook, los Hinojosa proponen visitar otras de las instalaciones luminosas más elaboradas.