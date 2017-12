Publicidad

"Tomen la Navidad como algo especial. A veces perdemos eso por las redes sociales: uno come con su familia y todos están en sus teléfonos.

"Nosotros decidimos no grabar para estar totalmente con la familia. Y si decidimos grabar, es para compartir todo, todo, lo que hacemos", recomendó Karen en entrevista.





"Ahora vamos a visitar más países de Latinoamérica, también Estados Unidos y probablemente España. Estamos muy felices. Es un reto muy grande", consideró Rafa.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pasan la mayor parte del tiempo con celulares o tabletas electrónicas, pero Los Polinesios, los hermanos youtubers más famosos de Latinoamerica, ven en la Navidad algo sagrado.Los Polinesios tienen mucho qué celebrar, pues en todos sus canales de YouTube, Karen, Lesslie y Rafa tienen más de 32 millones de seguidores.Además, este año fueron nombrados Embajadores de la Educación por la Alianza del Pacífico, así como Líderes Digitales, en los Premios Eliot.Con su show en vivo agotaron presentaciones en la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Veracruxz, Puebla, Querétaro, Tuxtla Gutiérrez y Mazatlán. Para 2018, van por sitios como Argentina, Perú, Colombia, y más.Karen: Es una de nuestras fechas favoritas. El hecho de decorar la casa en familia es algo que nos gusta muchísimo. Muchas veces con tanto trabajo uno pierde esa sensibilidad de pasar un tiempo bueno en familia. Somos súper fans de la Navidad.Rafa: Yo siempre hago compras de pánico. Siempre pienso: 'Ay, lo puedo conseguir cerca de la fecha'. El mero día quiero conseguir todas las cosas y las tiendas están cerradas o súper llenas de personas como yo.Karen: Yo iba a decir lo mismo. Pero qué bueno que lo dijo él.Rafa: Siempre cuidé a mis hermanas. Ya sabía y no les decía. Le ayudaba a mi mamá a escoger qué podría darles de Santa.Karen: Yo también, a Lesslie, la más chiquita, la cuidaba.Rafa: Yo siempre pedí un Nintendo 64 y nunca me lo trajeron. Fueron como cuatro navidades hasta que me di por vencido.Karen: Siempre pedí un muñeco que movía la cara. No sé por qué nunca me lo trajeron.Karen: Mi papá se fue a Estados Unidos como dos años y medio. Y llegó para Navidad. No sabíamos que se iba a regresar. Me acuerdo que llegó, estábamos dormidos, y fue una sorpresa súper grande verlo con nosotros.Rafa: Les regalaría tabletas, celulares, todo lo que ahora todo mundo quiere.Karen: Yo me iría por una parte más cursi. Si soy Santa, puedo hacerlo. Regalaría perseverancia. Muchas veces cuando eres adolescente y joven crees que no puedes lograr lo que quieres porque no lo tienes en el momento. Hay que luchar por los sueños. Regalaría perseverancia y coraje.