Las 5 canciones más escuchadas en 2017 por mexicanos en Spotify

Mientras que a algunos les causa repulsión y otros hacen bromas sobre este género y su trascendencia, este estilo sigue rompiendo récords en México.La música de origen latino es también de las preferidas a nivel mundial, al registrar un aumento de 110% en el número de reproducciones. A nivel mundial, el artista británicofue el artista que ganó más escuchas y su álbum ÷ (Divide) fue el más popular, con 3.100 millones de reproducciones.Además de publicar las cifras de este año,explica la empresa en un comunicado. El término 2017 en Spotify se convirtió en trending topic nacional en Twitter, ya que muchos tuiteros compartieron su lista de canciones.Según las preferencias de los usuarios mexicanos de la plataforma de streaming musical, el colombiano J Balvin fue el artista con más reproducciones, mientras que Despacito, la canción con más reproducciones en la historia de YouTubequedó en el segundo lugar de las melodías preferidas. Esta es la lista de los éxitos más sonados en la plataforma de Spotify en México.El cantante de origen puertorriqueño es uno de los primeros exponentes del reggaetón. Publicó su primer álbum en 2004.Este artista británico de 26 años se caracteriza por cantar canciones pop, aunque algunos críticos de música consideran que Shape of You tiene muchas influencias del reggaetón y de la música latina.Uno de los grandes exponentes del reggaetón a nivel mundial. El cantante nació en la ciudad de Medellín y debutó en 2012 con el álbum Magia.El video donde aparecen los puertorriqueños fue publicado en enero de este año y actualmente acumula 4.457 millones de reproducciones (y la cuenta sigue subiendo).Este cantante venezolano de 25 años explicó en una entrevista, que compuso la canción Me Rehúso inspirado en una chica de la que se despidió cuando emigró de Venezuela.