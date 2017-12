Cortocircuito provoca incendio en casa y la consume

Publicidad

Unen la instalación eléctrica de un domicilio ubicado en Ex Hacienda de Durán por Barrio Nuevo, al parecer provocó que se encendiera y consumiera elgran parte de las partencias del propietario.El afectado junto conintentó sofocar el fuego rociando agua con unapero fue inútil.Alrededor de la 1:40 de la tarde de ayer, al número de emergencias solicitaron ayuda con bomberos, pues estaba en llamas unaRápidamente se desplazaron Bomberos Pozuelos abordo de dos motobombas al lugar indicado y comenzaron a trabajar primero en asegurar un tanque de gas de 30 kilogramos, el cual representaba un riesgo al poder explotar por el fuego.Lograron apagar las llamas que lo rodeaban y lo sacaron colocándolo en una motobomba.El incendio consumió dos cuartos y parte de la cocina al igual que del techo el cual estaba construido con una estructura de madera y de techo laminas.El afectado mencionó que perdió gran parte de sus pertenencias al ser consumidas en su totalidad por el fuego.Al parecer, el percance se generó por un corto circuito en la instalación eléctrica, iniciando en un dormitorio que se expandió hacia las demás áreas.El propietario al momento de darse cuenta que estaba su casa quemándose en compañía de vecinos trataron de apagarlo arrojando agua con una manguera, pero no lo consiguieron.Los bomberos trabajaron por más de 20 minutos en el interior de la casa ubicada en Ex Hacienda de Durán, para poder controlar y sofocar el fuego.