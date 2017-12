Castigo ejemplar: Dan baja definitiva a persona que negó atención en la Cruz Roja

Publicidad

Causó baja definitiva del Técnico en Urgencias Médicas (TUM) de la Cruz Roja de esta ciudad, mientras tres de sus compañeros fueron suspendidos por tres meses tras negar atención a un indigente que se desangraba en el área del Mercado local.Esto fue informado a AM por el Coordinador general de servicios de esta Benemérita institución, José Luis Bautista de la Cruz.El técnico que causó baja será boletinado a quién corresponde y no podrá regresar a la institución en ninguna circunstancia, anunció.Fue claro al decir que por ningún motivo habrá de permitirse este tipo de actos que van contra los principios de humanidad que debe representar la Cruz Roja a la sociedad.“Lo que sucedió con el indigente no debió pasar, entonces quedaron avisados que no vamos a tolerar otra situación parecida, hasta yo tendré que irme cuando no cumpla con lo que corresponde”, anunció.El coordinador de la Cruz Roja exhortó a sus compañeros a respetar los principios de Humanidad de esta Benemérita institución.