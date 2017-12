Pirotecnia causa infartos en Perros, gatos y aves 

Publicidad

Estrés básico, nauseas, aturdimiento y hasta infartos son algunas consecuencias que causa en animales domésticos, como perros, gatos y aves, el uso de pirotecnia.Por ello, la organización protectora de animaleshizo un llamado para que en estas festividades decembrinas se modere o se inhiba esta costumbre.Jonathan Job Morales, presidente de la organización protectora de animales en, indicó que la práctica de tronar cohetes en los festejos de, son percibidas por los animales como “momentos de terror”.Al tener el sentido de oído más desarrollado, el impacto de la pirotecnia puede percibirse 100 veces más en los animales que en los humanos; además suelen alterar la conducta de los perros o gatos, volviéndose más agresivos e hiperactivos.Entrevistado por AM Hidalgo , Job Morales enlistó algunas consecuencias de la pirotecnia en animales que van desde estrés básico, temor, aturdimiento, taquicardia, desorientación hasta ataques cardíacos y pueden lesionarse al tratar de escapar y refugiarse de los cohetes o fuegos artificiales.“Es importante que en estas festividades se vaya gestando un cambio. Este tema ya no es adecuado, tenemos que ir modificar hábitos y prácticas, eso sería lo ideal, pero como es un tema difícil por las costumbres de la gente, yo creo que podrían moderar y vigilar su uso para no afectar a los animales que hoy son considerados ya parte de la familia”, expresó.De igual forma, el estruendo que causan los cohetes afecta a las aves que habitan en árboles o incluso, que son mascotas.Además de resultar peligroso el uso de pirotecnia, por las quemaduras o lesiones en humanos e incendios, la quema de cohetes origina contaminación en el medioambiente lo que se deriva en enfermedades y alergias en las vías respiratorias.En ese sentido, el presidente depidió a las personas reflexionar sobre la forma en la que se festejan estas fechas: “algo tenemos que hacer y bueno, todo gran cambio inicia con uno”, expresó.A unas semanas de los festejos de laJob Morales señaló que fueron afectadas cientos de aves con el uso de cohetes empleados para acompañar a las peregrinaciones.“Justo ahora que pasaron los festejos guadalupanos, hicimos muchas recomendaciones al cabildo de Pachuca para que se tomaran las precauciones, pues cientos de aves son afectadas por el estruendo de los cohetes que tradicionalmente lanzan los peregrinos”, indicó.