Nemi Dib, ex Secretario de Salud de Duarte es detenido

"Esta situación nos ha pegado no sólo de manera moral, sino también en forma patrimonial, estoy en busca de chamba, de opciones de trabajo, pero obviamente estoy a disposición de la autoridad como ya se lo hice saber a la Fiscalía de Veracruz, para lo que tenga que aclarar", afirmó el ex funcionario en entrevista a REFORMA en ese mes.



El ex Secretario de Salud de Veracruz,un día después de ser detenido por presuntamente realizarTras la medida cautelar que le dictó una jueza de control al ex funcionario veracruzano,Durante la audiencia inicialdentro de las instalaciones penitenciarias en la zona centro del Estado.Asimismo, medios locales refirieron queEl también ex Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública fue trasladado desde ayer a Coatepec, Veracruz, tras ser detenido en Atlixco, Puebla, por elementos de la Fiscalía de este Estado.La edificación de este inmueble colindante con el Hospital Regional, en el puerto de Veracruz, llevó más de seis años en obra y derivó en una denuncia penal por desvío de recursos.En otra acusación que tenía que ver con medicamentos falsos, el propio ex Secretario de Salud urgió en febrero pasado acelerar las investigaciones para demostrar que no tuvo responsabilidad., donde se espera que la defensa legal del imputado presente los medios probatorios necesario